El peligro de los pasos a nivel: en Arousa aún hay una decena de cruces con la vía del tren

“Yo ya estoy tan acostumbrada a los trenes que ni los escucho -cuenta María José Rial, una vecina de Pontecesures-, pero el problema es que las barreras se estropean mucho”. Cuando dejan de funcionar, quedan cortando el tráfico, por lo que no hay riesgos para la circulación, pero sí que provocan ciertos atascos. “Suelen repararlas rápido, pero por mucho que apuren nunca les lleva menos de media hora”, explica la pontecesureña.

Pontecesures es, precisamente, una de las localidades con más pasos a nivel. Antes del trágico accidente de Campaña lo era Valga, con 14 zonas donde confluían las vías asfaltadas y la férrea, pero la presión ciudadana de los valgueses hizo que el Adif fuese construyendo en todas ellas pasos alternativos y seguros. Ahora, en Pontecesures, quedan el paso de San Julián, por el que pasan a diario cientos de peregrinos del Camino Portugués; el situado entre la Praza do Coche de Pedra y la estación de tren; el que corta en dos la calle San Luís, principal arteria urbana de la localidad; el de la Praza dos Valeiros, en Porto; y el de A Devesa, en el límite municipal con Valga.

“Ahora ya estamos acostumbrados a ellos”, afirma un vecino del barrio de Porto, Alejandro Bouzón. “Incluso los niños ya pasan con cuidado”. “Lo más problemático es el incordio que supone tenerlos ahí, sobre todo cuando se averían las barreras”. Como en el caso de María José Rial, este residente en Porto también se queja de que las barreras quedan bloqueadas con cierta frecuencia. “En verano no tanto, pero en invierno, cuando hay tormentas, sí que suele pasar”.

Además, Alejandro Bouzón afirma que en Pontecesures hay cierto sentimiento de hartazgo hacia estas infraestructuras del ferrocarril, “porque nos supone muchas más incomodidades que beneficios”. Sobre esto, recuerda que en el pasado, cuando el tren paraba con cierta frecuencia en la estación de Pontecesures, los vecinos veían de algún modo recompensado el incordio que supone para ellos tener la vía dentro del pueblo, con el beneficio de disponer del tren a mano. “Pero ahora casi ya no para ninguno en Pontecesures... Deberían parar en la estación todos los trenes que cruzan el pueblo, y habilitar las estaciones, para que la gente pueda comprar sus billetes”, añade Alejandro Bouzón.

Pero, dentro de lo malo, los pasos de Pontecesures cuentan con barreras automáticas, semáforos y señales acústicas, con lo que su seguridad es mayor. En Catoira, hay dos en la parroquia de Santa Baia especialmente peligrosos.

Apenas tienen tráfico de vehículos de carretera, puesto que la vía del tren es cruzada por caminos rurales, utilizados únicamente por algunos agricultores. Pero carecen de barreras y, especialmente uno de ellos, está situado muy cerca de una curva, de modo que el maquinista apenas podría reaccionar a tiempo en caso de encontrarse con alguien en el paso. En uno de ellos fue donde murió en 2019 el hombre que estaba cortando madera.

“Los pasos peatonales también deberían tener barrera porque hay gente mayor que no oye bien”

María José Rial es vecina de Pontecesures y trabaja muy cerca del paso a nivel de la calle San Luís. Afirma que, “ya he visto frenar el tren dos veces para no arrollar a un peatón”, y está convencida de que las pasarelas para los que van andando deberían disponer también de vallas, como las existentes en los accesos asfaltados. “Los pasos peatonales también deberían tener barreras porque hay gente mayor que no oye bien y que igual no se da cuenta de las señales acústicas”, sostiene.

En Pontecesures hay cinco pasos a nivel. El primero -sentido Santiago-Vigo- es el del barrio de San Julián, y su mayor peligro radica en que está muy cerca de una curva. Tiene, como todos los demás, barreras, semáforos y avisos sonoros, pero residentes en la zona afirman que las vallas también se bloquean con cierta frecuencia. El segundo paso está justo después de la estación, muy cerca de la Praza do Coche de Pedra. Es el que está en peor estado de todos. Las barreras están sucias y despintadas, y la zona de paso de los vehículos la forman una serie de traviesas de madera, ya muy deterioradas por el paso del tiempo.

A unos 50 metros de distancia se sitúa el de la calle San Luís, y después vienen los de Porto y A Devesa. Son, estos últimos, cruces con mucha densidad de tráfico -sobre todo el de Porto-, pues dan acceso a los barrios periféricos de Pontecesures. Cuentan con una sección central para los vehículos, y con accesos peatonales separados. La pintura de la señalización horizontal de la carretera no se aprecia bien.