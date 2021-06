Aguas excelentes en casi un centenar de playas de la ría de Arousa: Ni fecales, ni e.coli

Estos datos confirman la evaluación que sobre las zonas de baño y arenales de la costa arousana realizó recientemente la ADEAC (Asociación en Defensa del Consumidor) que otorga las Banderas Azules en función de diferentes criterios, entre ellos la calidad del agua, en Vilagarcía, Sanxenxo y A Illa.

Los parámetros analíticos empleados, basados en la presencia de enterococos y e. coli (Escherichia Colly), muestran la excelencia de las aguas de baño en la práctica totalidad del litoral, con algunos altibajos en función del día en que se recogieron las muestras.

En Vilagarcía, con dos playas de Bandera Azul, el resultado está mucho mejor que otros años. En concreto se realizaron este año dos tomas en cada una de las playas para conocer en qué estado se encuentran, la primera el 10 de mayo y la segunda el pasado 2 de junio.

El resultado no puede ser más optimista pues los dos tramos de la playa urbana de A Concha-Compostela han arrojado valores insignificantes en la segunda revisión, la más próxima, con 9 NMP/100 ml. en ambas analíticas, en tanto que el nivel de riesgo alto está establecido en 800 para el e.coli y en 500 para los enterococos.

En el muestreo primero los datos eran algo más negativos pues en A Concha había una proporción de 110 en e. coli y 20 en enterococos, en tanto que en A Compostela el análisis determinó 120 y 10, respectivamente.

Estos datos confirman la evaluación que sobre las zonas de baño y arenales de la costa arousana realizó recientemente la ADEAC (Asociación en Defensa del Consumidor) que otorga las Banderas Azules en función de diferentes criterios, entre ellos la calidad del agua, en Vilagarcía, Sanxenxo y A Illa.

Los parámetros analíticos empleados, basados en la presencia de enterococos y e. coli (Escherichia Colly), muestran la excelencia de las aguas de baño en la práctica totalidad del litoral, con algunos altibajos en función del día en que se recogieron las muestras,

En Vilagarcía, con dos playas de Bandera Azul, el resultado está mucho mejor que otros años. En concreto se realizaron este año dos tomas en cada una de las playas para conocer en que estado se encuentran, la primera el 10 de mayo y la segunda el pasado 2 de junio.

El resultado no puede ser más optimista pues los dos tramos de la playa urbana de A Concha-Compostela han arrojado valores insignificantes en la segunda revisión, la más próxima, con 9 NMP/100 ml. en ambas analíticas, en tanto que el nivel de riesgo alto está establecido en 800 para el e.coli y en 500 para los enterococos.

En el muestreo primero los datos eran algo más negativos pues en A Concha había una proporción de 110 en e. coli y 20 en enterococos, en tanto que en A Compostela el análisis determinó 120 y 10, respectivamente.

Similares registros se observan en los análisis de O Preguntoiro que también (con 9 unidades en cada valor) alcanzó la excelencia en la muestra realizada la pasada semana, mejorando considerablemente la anterior con 87 y 20.

En cambio, en O Campanario empeoraron los datos en la segunda revisión de las aguas y pasó de 9 unidades de Ecoly a 20, aunque los enterococos se mantuvieron estables en 9. La playa de A Covacha es la que peores registros tuvo en la prospección de este mes, con 99 unidades de e. coli y 10 de fecales.

Las playas de O Grove presentan un estado muy homogéneo según los datos relativos a la prueba realizada los días 23 y 24 de mayo. Tanto A Lanzada como la playa del puente de A Toxa o Raeiros, por poner algunos ejemplos, han dado similares cantidades de organismos contaminantes, en un rango de 9 por cada mililitro.

Unos parámetros que coinciden casi exactamento con los obtenidos en A Illa, en todas sus playas, casos de Area da Secada, O Bao, Cabodeiro, Camaxe, Conserrado, Espiñeiro, Lavanqueira o Castelas, entre otras de las que dos cuentan con la Bandera Azul.

La Consellería de Sanidade programa un total de diez muestras en cada zona de baño, de las que nueve se realizan en plena temporada y una antes del inicio de las mismas, según el reciente informe emitido por las autoridades que tienen competencia en la materia.

Cambados y Vilanova, con algún “susto”

Aunque los resultados son muy positivos en todo el litoral arousano, Cambados y Vilanova de Arousa son los concellos en los que han saltado datos menos halagüeños. En el caso de Vilanova es de subrayar que cuenta con varios arenales muy recomendables como son los de As Sinas, O Terrón y Pasaxe, que registró los mismos índices que el resto de Arousa. En cambio se produjeron dos alteraciones en las playas de O Castelete y O Bornal. En la primera, la analítica de 18 de mayo reveló una altísima incidencia de e. coli (2.000 unidades) y de enterococos (590), ambos muy por encima de los recomendables. La situación mejoró en el siguiente estudio con 99 y 20, respectivamente. También en O Bornal o Fuciño de Porco la última analítica encendió la luz roja con 700 de e. coli y 1.100 de fecales, si bien no se puede descartar que sea un vertido puntual pues en mayo los datos eran idénticos al de las demás playas arousanas. Sobre Cambados, las autoriades consideran que la zona de A Torre San Sadurniño es apta por sus buenas aguas, pero los datos no son tan positivos en los lugares de O Facho, San Tomé y Saíñas. En O Facho y Saíñas se realizaron dos analíticas consecutivas, el 23 y 25 de mayo pasados, pues la primera dio elevados resultados con 830 y 320 unidades de cada una de las sustancias analizadas. La situación mejoró a los dos días con 31 y 9, rango que casi se aproxima a la normalidad. En la de San Tomé también se efectuaron dos analíticas que ofrecieron 340 unidades de e. coly y 53 de enterococos, que bajaron a 140 y 160 en la segunda muestra del día 25.