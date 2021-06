La Guardia Civil ha identificado a cuatro jóvenes, todos ellos de unos 20 años, como presuntos autores de la quema intencionada de 23 contenedores de la basura, que se produjo a finales de mayo en Vilanova. Son vecinos de esta misma localidad arousana, y la Guardia Civil cree que pudieron participar más personas en el acto vandálico, de ahí que mantengan abierta la investigación, con la confianza de identificar a más personas.

El acto vandálico se produjo en la madrugada del 26 de mayo. Sobre la 1.30 de la mañana, un particular llamó al 112 para avisar de que había un contenedor ardiendo en la zona de A Prixela. Para su extinción se movilizó a los efectivos de Protección Civil. Pero estos todavía no habían llegado al punto cuando saltó una alerta similar en el lugar de San Roque do Monte.

Tanto Protección Civil como Bomberos fueron recorriendo el camino seguido por los incendiarios hasta las 4.00 horas, un camino que les llevó por gran parte de la parroquia de San Miguel de Deiro y de Caleiro. Algunos de los incendios fueron extinguidos por los propios vecinos, a los que no les quedó más remedio que armarse con mangueras ante la proximidad del fuego a sus viviendas. Los contenedores quemados se encontraban en un radio de unos cuatro o cinco kilómetros de distancia y próximos a la carretera. A pesar de que la extinción de alguno de los fuegos no resultó sencilla, la quema de los contenedores no llegó a afectar a otras propiedades gracias a los servicios de emergencias y a la intervención de los propios vecinos.