Fin al conflicto laboral en DS Smith, antigua Lantero

El presidente del comité, Jesús López, explica que el documento recoge “soluciones para las dos reivindicaciones básicas que desde marzo de 2019 eran motivo de negociación y que desembocaron en la convocatoria de dos jornadas huelga los días 18 y 19 de mayo”.

Más salario para los nuevos trabajadores

Por una parte, se fija un crecimiento retributivo para el personal de nueva incorporación (en los últimos doce años), de forma que en los próximos tres años experimentarán un aumento de salario para empezar a equipararse a la nómina que cobran los empleados más antiguos. Tal y como comentaba durante el conflicto el propio López, “no es de recibo que una persona que está desempeñando la misma función que yo cobre 500 euros menos, es una discriminación salarial”.

Por otra parte, la dirección de la empresa cartonera asentada en el polígono de O Pousadoiro (Vilagarcía) se ha comprometido a cumplir los acuerdos de 2009 en los que se estipulaba que los complementos salariales deben subir “en los mismos porcentajes que establezca el convenio estatal del sector de artes gráficas, aplicando así todos los incrementos que no se hicieron desde 2021 hasta ahora, en línea con un laudo arbitral y dos sentencias que refrendaban los solicitado por el comité de empresa”.

Categorías y conciliación

Además de estos dos aspectos fundamentales en la negociación, los representantes de los trabajadores añaden que el preacuerdo recoge otras mejoras laborales para la plantilla, como por ejemplo la retribución de la nocturnidad y avances en los permisos retribuidos para atender situaciones familiares.

DS Smith cuenta en la actualidad con una plantilla de 147 trabajadores, más que cuando la plantilla de la antigua Lantero secundó la histórica huelga de 118 días entre 2014 y 2015.

Empresa y comité iniciaron una negociación hace más de dos años. En enero de 2020 acudieron al AGA y no hubo acuerdo. En febrero los trabajadores decidieron convocar una huelga que finalmente no se llevó a término por el inicio de la pandemia. Quisieron aprovechar ese tiempo para retomar la vía del diálogo pero las reuniones no fructificaron y en mayo de 2021 la plantilla convocó y secundó una huelga.