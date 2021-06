Jóvenes LGTBI+ de Vilagarcía: “Que dejen a las personas ser felices como son"

“La incomprensión es el escudo de la ignorancia”. Es una frase de un estudiante de Secundaria del Castro Alobre, un instituto de Vilagarcía que en 2018 puso en marcha el Grupo de Diversidades Afectivo-Sexuais de la mano de Paloma García y Mariola Rodríguez. Se trata de un proyecto pionero que pretende visibilizar y concienciar sobre el colectivo LGTBI+ entre la comunidad educativa, ser un foro en el que compartir experiencias y debate y brindar apoyo a muchos adolescentes para “salir del armario”. Algunos miembros del grupo admiten que en pleno siglo XXI sigue siendo complicado dar el paso, muchas veces no tanto por los padres, sino “sobre todo por los abuelos”, comenta una joven.

"Continúa existiendo LGTBIfobia"

Sin adentrarse en los detalles de la agresión homófoba denunciada el pasado fin de semana por un menor de Vilagarcía (los hechos están siendo investigados por parte de la Policía Nacional), los estudiantes lamentan que continúe existiendo la LGTBIfobia. “Escuchamos cómo se utiliza “maricón” como un insulto y sigue habiendo discriminación”, afirman. “Sobre todo por parte de gente de nuestra edad más que de los adultos”, apostilla una alumna.

"Hay discriminación, sobre todo por parte de gente de nuestra edad"

Están convencidos de que el discurso de la ultraderecha que desde hace un par de años está presente en las instituciones ha calado entre los adolescentes: “Hay gente de nuestra edad que dice que es de VOX y que esto no se puede permitir. También se amparan en la religión y en la tradición, y aluden a la libertad de expresión para no respetarnos. No tiene sentido”.

Aunque se han dado ciertos pasos para normalizar al colectivo LGTBI+ (véase la creación de este grupo en el instituto), todavía queda un largo camino por recorrer. “Hay personas que no evolucionan”, opina uno de los chavales.

Educación afectivo-sexual desde Infantil

Tanto el alumnado como las docentes fundadoras del grupo están convencidas de que la clave está en la educación. “Es necesaria la formación del profesorado en estos temas y la educación afectivo-sexual debería ser integral e impartirse desde Infantil”, reivindica Paloma García, coordinadora del grupo, dinamizadora de Igualdade del instituto e integrante de la Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia.

La formación del profesorado, otra de las reivindicaciones

Uno de los alumnos de mayor edad (de 18 años, en segundo de Bachillerato) considera que si “se les hablase de esto a los niños desde los tres años verían todo de lo más normal”. Él estudió en un colegio concertado de la ciudad y hasta que llegó al Castro Alobre no se encontró “iniciativas como esta” (en alusión al grupo de apoyo). “Quise formar parte desde que llegué. Los integrantes ya estamos concienciados pero otra gente no”. “Lo único que pedimos es que dejen ser a las personas felices como son”, proclama una compañera.

Las redes sociales, arma de doble filo

Con respecto a las redes sociales, uno de los adolescentes las considera una herramienta “bicéfala”. “Sirven para divulgar, concienciar y ampliar el conocimiento, pero también para justamente lo contrario, para dar pasos hacia atrás”, indica. “Yo en la redes sociales informo sobre feminismo y el colectivo. Di a conocer la forma más radical del feminismo y me desearon la muerte, llamándome transfóbica y homófoba”, advierte una joven víctima de los haters.

Entre influencers y youtubers “hay quienes apoyan el movimiento LGTBI+ y cada vez más famosos que salen del armario pero también todo lo contrario, otros que no apoyan ni entienden nada”, alertan los jóvenes.

Participación abierta

El Grupo de Diversidades Afectivo-Sexuais es de participación voluntaria y está abierto a todos los estudiantes del instituto (tanto LGTBI+ como heterosexuales). Se reúnen una vez a la semana en el recreo. La afluencia ronda los treinta adolescentes, con edades que oscilan entre los 11 y los 18 años. “Acudir a este grupo puede producir estigma por contagio, es decir, que la persona corre el riesgo de ser discriminada solamente por participar”, avisa la coordinadora, Paloma García.

Entre la programación de actividades, está previsto inaugurar un pasillo en ESO y otro en Bachillerato con carteles de personas LGTBI+ que destacaron en distintos ámbitos (ciencia, cultura, etc.).