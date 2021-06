“Foi para min unha honra levar unha coroa no enterro de Cabanillas”

–De onde vén a relación de Cabanillas coa súa familia?

–Ramón Cabanillas e o meu avó paterno, Antonio Pillado Otero, foron amigos dende mozos. Na casa tiñamos fotos deles de principios do século XX, as cartas que Cabanillas lle escribiu a meu avó dende Cuba e dende Madrid. Lembro que na casa tiñamos catro ou cinco libros de Cabanillas adicados. Eses foron os primeiros libros en galego que lin na miña vida.

–Conserva vostede algunha lembranza de Cabanillas?

–Eu, conscientemente, só recordo velo unha vez. Foi nunha festa de San Bieito, e el estaba na terraza dunha casa de Fefiñáns... Tamén lembro que en 1959 eu fun ao enterro como os demais estudantes de Cambados. Outro rapaz e eu levamos unha coroa dende a casa da Rúa Hospital ata o cemiterio de Fefiñáns. Foi un momento que lembro con moito agarimo, foi para min unha honra. E tamén me acordo da construcción do monumento a Cabanillas do Paseo da Calzada. Os nenos xuntabámos alí para xogar, e vino levantar pedra a pedra.

–Hoxe inaugúrase o novo museo de Cabanillas, e vostedes tamén doaron material para el. Que gardaban na casa?

–Tiñamos a correspondencia entre Cabanillas e o meu avó, e na que se baseou Luis Rei para escribir parte da biografía do poeta. Tamén conservabamos fotos de Cabanillas de antes de marchar á emigración. Os libros adicados e un cadro pintado por Joaquín Sánchez Peña titulado “Cambados visto desde Sálvora”, e que inclúe uns versos de Cabanillas en castelán.

–Que agarda do museo?

–Tal e como me explicou o proxecto o deseñador, Pepe Barro, a idea é moi bonita. Eu agardo que ese museo dea a coñecer máis a Cabanillas, tanto entre a xente de Cambados como entre os de fóra. Os museos deben ser divulgativos, amenos, deben ser escaparates dinámicos, atractivos.

–Hai xente en Cambados capaz de recitar poemas de Cabanillas ou cando menos estrofas enteiras?

–Si, Cabanillas sempre foi un poeta coñecido a nivel popular. Hai veciños capaces de recitar de memoria poemas enteiros del.

–Que aspectos da biografía de Cabanillas sería preciso investigar para coñecelo mellor?

–Habería que afondar en todo, mesmo no xa coñecido. Queda moito por investigar sobre el. Por exemplo, sobre a súa relación co mundo da educación, coa pedagoxía. Xa na súa etapa en “El Umia” amosaba unha gran preocupación polo ensino.

–Hoxe inaugúrase o museo na Casa da Calzada. Cómpre tamén poñer en valor a figura de Luís Rei?

–A Luís Rei débeselle moito, moitísimo. O seu labor con Cabanillas foi enorme, inxente, percorreu todos os aspectos da súa vida. É máis, a Luis Rei asociámolo sempre coa súa obra sobre Cabanillas, pero fixo moito máis, a revista Ardentía, o seu traballo nos Encotros de Embarcacións Tradicionais, os seus estudos sobre historia local.

–¿E en que está traballando vostede agora?

–Ando a voltas cun traballo de investigación sobre os alcumes de Cambados. Levo recollidos preto de mil, pero o importante aquí non é o número, senon a intrahistoria de Cambados. A historia de Cambados é moito máis que o pazo de Fefiñáns ou a torre de San Sadurniño, e hai moita xente pouco coñecida, ou anónima, que fixo moito polo desenvolvemento de Cambados. Iso é o que pretendo con este traballo. Falar da xente menos coñecida a través dos alcumes.

Visitas guiadas hoxe pola tarde e mañá venres

A inauguración do museo de Cabanillas será ás 12 do mediodía. Trátase dun acto institucional, reservado a convidados, debido ao COVID. Pero haberá visitas guiadas tanto hoxe pola tarde como mañá venres, en ambos os dous casos entre as 18.00 e as 20.00 horas.

Os grupos serán conducidos por Pepe Barro. Para participar hai que reservar praza no teléfono da oficina de turismo (986 52 07 86), que abre a partir das 10 de mañá de hoxe. No que se refire á entrega do premio Ramón Cabanillas, é mañá venres ás 20.00 horas, ao aire libre, no Paseo da Calzada. A asistencia é libre.