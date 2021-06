Cambados celebrará el Albariño, pero sin casetas de vino, verbenas ni atracciones

El Ayuntamiento de Cambados organizará este verano actos con motivo de la Festa do Albariño. Así lo anunciaron ayer el concejal de Cultura, Constantino Cordal, y la alcaldesa, Fátima Abal, al valorar el paso del municipio a las restricciones mínimas de COVID, que entrará en vigor el sábado. Eso sí, Cordal avanzó que, “estamos en un periodo de transición”, y que por lo tanto, “la Festa do Albariño no podrá ser como era hace dos años”. En este sentido, el edil anunció que el concierto de Nicky Jam ha quedado aplazado para 2022, y que no habrá casetas de venta de vino en el Paseo da Calzada.