Los vecinos de Barrantes carecen de un autobús con Vilagarcía para vacunarse

Una vecina de Barrantes (Ribadumia) afirma que cuando ayer recibió la llamada del Sergas convocándola para vacunarse contra el COVID el domingo próximo en Fexdega sintió una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, se alegró de que vayan a inmunizarla, pues llevaba tiempo esperando por este momento; por otro lado, se molestó porque no tiene coche y no existe una línea directa de autobuses entre Ribadumia y Vilagarcía. Si quisiese ir a vacunarse en transporte público tendría que coger primero un autobús hasta Cambados, y después otro hasta Vilagarcía. “O eso o dependo de que alguien me lleve o cojo un taxi”, afirma la vecina.

El alcalde de Ribadumia, David Castro, asume que, “las conexiones de autobús que tenemos en Ribadumia y el resto de la comarca siguen siendo muy deficientes”, y que deberían corregirse con carácter extraordinario aunque fuese únicamente de forma temporal mientras duran las vacunaciones masivas en las ciudades de Vilagarcía y Pontevedra.