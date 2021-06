Estos son los socorristas que tendrán las playas de tu pueblo este verano

Los concellos arousanos arrancan la maquinaria para dotar de socorristas a sus principales playas. El que tiene la tramitación más avanzada es O Grove, puesto que hoy se celebran las pruebas físicas para seleccionar a los candidatos que se incorporarán a los arenales mecos el 15 de junio, mientras que en Vilagarcía y A Illa empezarán a trabajar el 1 de julio.

En el caso de la capital arousana, Ravella ya ha remitido la oferta de doce socorristas al Servizo Público de Empleo pese a que la Xunta todavía no ha resuelto la convocatoria de las subvenciones. La intención del gobierno de Varela es ir dando pasos para tener todo listo en el inicio de la temporada estival.

O Grove ha sacado 25 plazas pero como lleva ocurriendo varios veranos, la demanda es inferior a la oferta. Y ello a pesar del “importante esfuerzo” -recalca el alcalde Cacabelos- del Concello meco de ampliar los contratos a tres meses y medio y el salario por encima de otros municipios.

“Es muy difícil conseguir socorristas y ello genera un problema serio”, advierte el regidor socialista. En el caso concreto de O Grove, añade que un empleo de tres meses y medio a algunas personas no les compensa. “La mayoría de los aspirantes son de fuera de O Salnés, por tanto o bien tienen que alquilarse un piso en O Grove, con los precios prohibitivos del verano y la dificultad de encontrar vivienda, o deben realizar duraderos desplazamientos debido a los atascos para llegar a sus casas”, explica José Cacabelos.

Este año se han presentado a la convocatoria 17 personas, las cuales realizarán hoy las pruebas físicas en la playa de Peralto. El alcalde confía en que todos los candidatos superen los ejercicios y el municipio pueda contar en la temporada estival con 17 socorristas, los mismos que el año pasado, cuando tampoco fue posible cubrir toda la oferta.

En el caso de confirmarse los 17 vigilantes, la organización será similar a la de la temporada anterior: los arenales situados en el sur del pueblo y por tanto con mar abierto, tendrán socorristas todos los días, como A Lanzada, Raeiros o Area da Cruz.

Con respecto a las playas del norte, se cubrirán los días de mayor afluencia (sobre todo los fines de semana). Son Area das Pipas, Area de Reboredo y Area Grande.

El municipio meco ya hace años que renunció a las Banderas Azules, si bien debido a la gran cantidad de playas y bañistas que alberga, el Ayuntamiento mantiene operativo el servicio de socorrismo cada verano.

En Vilagarcía hay dos arenales con este distintivo. Son O Campanario, en Bamio, y la Compostela, el arenal urbano de la ciudad. O Preguntoiro, en Vilaxoán, no ha logrado tampoco este año recuperar la Bandera Azul pero el Ayuntamiento mantendrá igualmente el servicio de socorrismo en esta playa.

Fuentes municipales apuntan que para cubrir los tres arenales son necesarios doce vigilantes a jornada completa. Ravella ha iniciado el procedimiento para la selección y contratación enviando al antiguo INEM la oferta de empleo. La previsión es realizar las pruebas a mediados de junio para incorporar los trabajadores a las playas el 1 de julio.

La Xunta no suele conceder a Vilagarcía la subvención solicitada: el año pasado pidió doce socorristas por tres meses y le concedió ocho por dos, por lo que la Administración municipal asumió el coste para poder contar con los recursos humanos necesarios. Este verano si la resolución va en la misma línea, el Concello tendrá que volver a sufragar el importe extra.

A Illa también tendrá socorristas. El alcalde, Carlos Iglesias, señala que se contratarán tres para O Bao y otros tantos para Area da Secada (playa con Bandera Azul). Empezarán “a finales de junio o principios de julio” y trabajarán tres meses.

Por su parte, ni Vilanova ni Cambados cuentan con socorristas en sus playas.

La piscina de San Lourenzo será este año de uso exclusivo para los comuneros

Con respecto a las piscinas, en Meis funciona una propiedad de la comunidad de montes de San Lourenzo de Nogueira, junto al centro social. Habitualmente estaba abierta al público, pero el año pasado con motivo de la pandemia permaneció cerrada y este verano reabrirá para uso exclusivo de los comuneros con el objetivo de reducir la afluencia. No obstante, el presidente del colectivo, Víctor Conde, avanza que si no logran contratar socorrista, la piscina no entrará en funcionamiento por cuestiones de seguridad. “Llamamos a dos personas y por ahora nada, a ver si conseguimos uno”, comenta el comunero.