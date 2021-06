Un herido leve tras caer de un ciclomotor a la altura de Coirón, en Meaño

Un herido leve es el resultado de un accidente de tráfico que se registró ayer en la PO-550 a su paso por el lugar de Coirón, en Dena, Meaño. Los hechos tuvieron lugar sobre las 11.12 horas, cuando un ciclomotor que circulaba por la PO-550 no se percató de la presencia de un vehículo que salía de un garaje. El ciclomotor trató de esquivarlo, pero en el intento se acabó yendo al suelo.

Como consecuencia de la caída, tuvo que ser atendido por efectivos del 061 un varón de 59 años de edad que presentaba un golpe en una rodilla, en costillas y en el codo. Una ambulancia le trasladó al Hospital de Montecelo, aunque su estado no revestía gravedad. Al lugar del siniestro también se desplazaron efectivos de la Policía Local de Meaño y de la Guardia Civil de Tráfico, así como a los Bombeiros de O Salnés que, al no haber atrapados, no llegaron a intervenir en la zona. El ciclomotor fue retirado de la vía pública por varias personas de un bar próximo para que no supusiera un engorro para la circulación.