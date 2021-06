Los barcos de menos de 8 metros y que trabajen a menos de 100 de la costa, exentos de llevar GPS

La ponente del Reglamento de Control Pesquero que ha puesto en pie de guerra a las cofradías gallegas estuvo ayer en Vilagarcía para reunirse con la presidenta de Mexillón de Galicia, Lina Solla. En el encuentro con los medios, Clara Aguilera anunció que defenderá en Bruselas una excepción para las rías gallegas, de forma que las embarcaciones con menos de ocho metros de eslora que no se alejen a más de cien metros de la costa no estén obligadas a estar geolocalizadas. “Si hay pequeños barcos que permanecen en la ría y es fácilmente demostrable, no tiene lógica que lleven GPS. Yo lo comprendo y así lo voy a defender. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo”, manifestó la eurodiputada del PSOE, acompañada del parlamentario arousano Julio Torrado.

“Si hay pequeños barcos que permanecen en la ría y es fácilmente demostrable, no tiene lógica que lleven GPS. Yo lo comprendo y así lo voy a defender. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo" Clara Aguilera - Eurodiputada del PSOE y ponente del Reglamento de Control Pesquero

La socialista recordó que el Reglamento todavía no está aprobado; calcula que como “fecha límite” saldrá adelante a principios del verano de 2022. “La fase de trílogos probablemente empezará en septiembre y los gobiernos creemos que terminarán su opinión en junio”, detalló Aguilera.

Cámaras, solo para embarcaciones de más de 12 metros

Lanzó un mensaje de tranquilidad al sector porque “el que cumpla la normativa no tiene que estar preocupado, y la pesca artesanal, menos”. Consciente de que el Reglamento es un asunto polémico y de que “hay mucha división de opiniones”, recordó que “hemos excluido a toda la pesca artesanal con embarcaciones de menos de 12 metros” de la obligatoriedad de llevar cámaras a bordo. “No sé qué opina el Consejo ni cómo quedará el asunto porque hay opiniones diversas y contrarias”, agregó.

Pese a la controversia generada en torno al Reglamento, que ha llevado al sector pesquero y marisquero gallego a protagonizar concentraciones en los puertos contra lo que tachan de “Gran Hermano”, Clara Aguilera considera que hay otros asuntos en el candelero de gran relevancia para la flota, como la aprobación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (Fempa), acuerdos pesqueros como el de Mauritania o las estrategias en biodiversidad y su repercusión en el sector.

Los subsidios, en la picota

Pero sin duda, uno de los temas que más preocupan a la eurodiputada es la posible eliminación de los subsidios a la pesca. “La Organización Mundial del Comercio (OMC) lleva tiempo tratando sobre si los subsidios a la pesca deben mantenerse o no. Me refiero a ayudas al gasóleo o a la modernización de la flota. Estamos haciendo todo lo posible para que no se eliminen pero hay un riesgo evidente en la reunión del mes de julio. La flota gallega, y en general la europea, tiene una gran dependencia de esos subsidios”, advierte la ponente de un Reglamento que aunará los cinco actuales. “Más allá de la geolocalización y las cámaras, hay otros elementos a incidir en el futuro”, apostilló.

Visita a Galicia

Aguilera está de ronda de reuniones en Galicia para sondear las preocupaciones del sector. El lunes se reunió en Vigo con distintas organizaciones sectoriales y ayer hizo lo mismo con otras asociaciones en Santiago, después de hacer parada en Mexillón de Galicia con Lina Solla, quien agradeció la visita “grata y constructiva”. La eurodiputada también estuvo con los representantes de las federaciones de cofradías.