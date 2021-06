El peligro de una “barba de raposa”

Una especie invasora puede convertirse en un verdadero problema natural y económico en una ría tan importante como la de Arousa. De ello son conscientes en la Cofradía de A Illa donde, desde hace tiempo, vienen enfrentándose a la proliferación de un alga que han denominado como “barba de raposa”, aunque su nombre científico es sargassum muticum. Procedente de aguas japonesas, la barba de raposa lleva tiempo implantada en la ría de Arousa, pero en los últimos meses los responsables del pósito isleño han detectado una importante proliferación de la misma, convirtiéndose en una amenaza para los bancos marisqueros.

“Es un alga que se aferra a las piedras y crece de una forma desaforada, puede alcanzar los diez metros de unas ramas tupidas sin ningún problema, generando zonas de sombra bajo ella; si se dan en un lugar repleto de marisco, este puede acabar muriendo si no se elimina el alga”, explica el patrón mayor, Juan José Rial Millán. Su presencia se ha convertido en abundante en zonas pedregosas y llega a “cubrir por completo el fondo, lo que dificulta cualquier actividad marisquera”.

Desde que se detectó su presencia, el pósito ha puesto en marcha varias acciones de limpieza y retirada del alga, unas acciones que se deben realizar con mucho cuidado por la facilidad que tiene de soltar sus semillas. “Cuenta con unos pequeños elementos circulares (conocidos como flotadores) que se deshacen con un leve contacto, diseminando la semilla, por eso cada limpieza que hacemos con los buzos es con el máximo cuidado”. Aunque su presencia está constatada en casi todo el litoral de A Illa, donde está generando un mayor número de problemas es en las inmediaciones de las playas del sur del municipio, en zonas como punta da Arnela, Xastelas o, incluso, en aguas de Areoso.

El confinamiento también ha incrementado su presencia en todas estas zonas ya que “con las limitaciones de movimiento, no pudimos llevar a cabo las tareas de retirada de esta especie, algo que ha permitido que se haya expandido en los últimos tiempos”. La intención es acometer una limpieza importante a lo largo del mes de junio, época del año que “es la mejor para la retirada de esta especie”.

Con origen en el Pacífico, en las costas del Japón, la sargassum muticum es un alga invasora que cuenta con una alta tasa de crecimiento, ya que se estima que puede llegar a ser de 10 centímetros al día, además de contar con una eficiente dispersión gracias a sus flotadores, donde se encuentra la semilla. De color marrón, utiliza la luz solar para crecer y es muy tolerante a las variaciones de temperatura y salinidad. Acostumbra a expandirse durante el verano y captura todos los nutrientes, dejando sin alimento a otras especies.

Especies con valor económico





No todas las especies invasoras se han convertido en una amenaza. Algunas de ellas pueden ser una fuente de ingresos que algunas cofradías, como la de A Illa, no dudan en explotar con el apoyo de la Consellería do Mar. Una de las grandes novedades de los planes de explotación marisquera para el ejercicio 2021 así lo indica, ya que se permite a las mariscadoras de A Illa extraer la “perla del océano” o crepipatella dilatata, una especie de lapa que se adhiere a las piedras de las playas. Esta especie se localizó por primera vez en A Illa hace quince años, aproximadamente, y en todo ese tiempo se ha ido apropiando de las cantos de la playa de O Bao, desplazando a las especies autóctonas. Su origen se encuentra en Suramérica, en aguas del Océano Pacífico, pero ha conseguido asentarse con gran facilidad en la costa gallega. Aunque no ha conquistado todavía las mesas españolas, se trata de un producto muy apreciado en mercados europeos, especialmente en el francés.