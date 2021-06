Un joven denuncia una paliza homófoba en Vilagarcía por parte de una pandilla

La Policía Nacional de Vilagarcía investiga una presunta agresión homófoba tras la denuncia presentada por un joven en la comisaría de O Cavadelo. El denunciante es menor de edad, por lo que oficialmente no han trascendido más datos. Fue la propia víctima la que hizo públicos los hechos a través de su cuenta de Instagram, en la que adjunta una fotografía que muestra su rostro amoratado, puesto que según su testimonio, unos chavales le golpearon varios puñetazos en el ojo derecho y en la parte izquierda de la cabeza.

Bebida de cola en las manos

La paliza tuvo lugar pasadas las nueve de la noche del sábado en la vía pública, en el entorno de la sede de la Autoridad Portuaria, en la calle Rivero de Aguilar. Según relata el denunciante en las redes sociales, estaba dando un paseo con un chico y una pandilla de jóvenes se acercó a pedirle pipas. Él, “de manera totalmente inofensiva y sin intención de crear ningún problema”, echó en las manos de uno de ellos refresco de cola. Esta persona comenzó a llamar “maricón” al denunciante, que decidió marcharse “para no crear conflictos”.

Cuando abandonaban el lugar, la pandilla comenzó a seguirlos. Una chica supuestamente de ese grupo de amigos apartó al joven que acompañaba a la víctima para supuestamente contarle algo personal que el denunciante no podía escuchar.

Puñetazos tras confesar que era gay

Al quedarse solo, el chico que previamente lo había insultado se presentó delante suya con la pandilla y volvieron a faltarle al respeto con improperios y descalificaciones. Uno de ellos le preguntó si era gay y la víctima respondió afirmativamente. Ahí fue cuando llegaron los puñetazos en el rostro y en la cabeza. “Les intenté pedir perdón pero no me dieron tiempo y me pegaron el último”, cuenta el menor en Instagram, quien recalca que la agresión se produjo “después de declararme gay ante ellos”. El joven ha dado las gracias públicamente a la pareja que le ayudó a calmarse después de semejante trance.

Avante LGTB+

Además, recibió más apoyos a través de las redes sociales, como por ejemplo por parte de O Soño de Lilith y de Avante LGTB+. Esta última asociación mostró su “más firme rechazo a este tipo de actos que atentan contra nuestras vidas, así como contra la incompetencia institucional que nos deja sin amparo”, en alusión a la imposibilidad de trasladar directamente la denuncia policial al juzgado “porque no existe una legislación que recoja de manera específica las agresiones homófobas”.