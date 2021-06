Fexdega inicia la vacunación masiva con la monodosis de Janssen a dos mil vecinos de 53 a 55 años

Aunque se registró alguna en momentos puntuales, las esperas fueron muy cortas, tal y como constatan los propios pacientes. María Soledad del Río, de Vilanova, tenía ganas de vacunarse y se quedó satisfecha con que le tocara Janssen. “La organización está muy bien. Yo tenía para las dos y cuarto y ya estoy lista”, comenta sobre la una y media de la tarde. Ahora en su casa ya solo quedan por inmunizarse sus dos hijos, apunta esta vilanovesa de 54 años.

Paciente oncológica

Otra vecina del mismo municipio que espera los quince minutos de rigor después de administrarse la dosis llegó a Fexdega con la idea de que le pusieran Pfizer. “Mi marido, con 57 años, tiene la primera dosis de Pfizer y mi madre la pauta completa, por eso pensé que a mí también me tocaría la misma”, manifiesta la paciente.

Llegaba a Fexdega justo después de una consulta oncológica en el Hospital do Salnés en la que había recibido un auténtico mazazo. “Llevaba varias revisiones bien, pero hoy me dijeron que me volvieron a encontrar algo”, lamenta la vilanovesa, visiblemente afectada.

Le comentó su situación a la enfermera, pero no al estar recibiendo quimioterapia en este momento pudo administrarse la vacuna.

Preguntas antes de vacunarse

Además del tratamiento oncológico, otras de las preguntas que los profesionales realizan a los pacientes antes de inyectarles las dosis son si han sufrido el COVID, si se han puesto alguna otra vacuna en la última semana, si han tenido fiebre, si son alérgicos, ... Asimismo también le advierten de los posibles efectos secundarios del suero, como dolor local, de cabeza, cansancio, fiebre, ... Después de recibir la vacuna, recomiendan permanecer un cuarto de hora en la sala de espera.

Fexdega vivió ayer una jornada frenética. El ritmo de vacunación por la mañana fue muy bueno, puesto que sobre las 13.00 horas ya habían pasado por las instalaciones de A Maroma unas 800 personas de las mil citadas entre las 9.00 y las 14.30 horas.

Se hace un descanso de apenas una hora y a las 15.30 ya se retoma la actividad hasta las 21.00 o 21.30 horas.

Por la mañana suele acudir más gente, sobre todo a primera hora, antes de entrar en el trabajo. El coordinador de Enfermería del centro de salud de Vilagarcía y miembro del equipo de vacunación COVID, Miguel Carreiro, recalca la necesidad de que cada persona acuda al punto de vacunación a la hora de la cita para “evitar colas y desperdiciar recursos”.

App "Sergas Móbil" y "Chave 365"

También hace especial hincapié en la descarga de la aplicación “Sergas Móbil” para poder obtener el certificado de vacunación con la contraseña temporal que el personal sanitario facilita al paciente en el momento de la vacunación (“Chave 365”). En los grupos de edades más avanzadas no insistían en esta herramienta debido a la falta de contacto con las nuevas tecnologías.

La vacunación masiva con Janssen arrancó por la franja de edad que había quedado pendiente cuando se suspendió temporalmente la administración de AstraZeneca a menores de 60 años debido a la polémica de las trombosis.

El consentimiento para la segunda dosis de AstraZéneca

Ahora las personas que hayan recibido la primera dosis del suero de Oxford deben firmar un consentimiento que el Sergas les envía al correo electrónico para llevarlo consigo al punto de vacunación para inocularse la segunda dosis. Miguel Carreiro considera que este requisito que se pide únicamente en la AstraZeneca “genera mayor incertidumbre en la población”, cuando -recuerda- “todas las vacunas están avaladas”.

Hoy pauta completa de Pfizer

Tras la vacunación masiva de ayer en Fexdega, hoy están convocados 832 vecinos de la comarca de O Salnés de entre 50 y 59 años que se inyectarán Pfizer para completar la pauta. Serán segundas dosis en todos los casos. La jornada se desarrollará en horario de mañana y tarde.