El alcalde de Meaño lee las preguntas de la oposición y se las contesta

En cumplimiento de este reglamento, Viéitez exige desde hace un tiempo que le sean presentadas las preguntas con una anterioridad mínima de 24 horas. Pero en la última sesión el regidor fue un paso más allá, no autorizando a los portavoces a leer las preguntas por ellos presentadas a la sesión, pudiendo únicamente verbalizar su apartado de ruegos.

Así, siguiendo este formato, el alcalde leía las preguntas de la oposición, y daba de inmediato las respuestas por él redactadas. Ante la insistencia, que evidenció más el independiente José Manuel Aspérez demandando poder leer como portavoz las preguntas formuladas por su formación, el regidor lo rechazó, argumentando que “para mí es más cómodo así”. Unas preguntas, que en ocasiones, no eran leídas en su integridad, lo que hacía difícil al público poder comprender los asuntos que se estaban abordando.

Para mi es más cómodo así Carlos Viéitez - Alcalde de Meaño

Además, Aspérez Montes lamentaba que “había preguntas que dejaba a medio leer, respuestas que se saltaba, haciendo incomprensible las cosas y cuando se le advertía de algo, se enfadaba e iba levantando la voz a medida que le pedía que respondiera a lo que había dejado atrás”.

La controversia, que fue creciendo a lo largo del punto que se estaba tratando, motivó que el alcalde amonestara de manera formal al independiente, en advertencia a ser expulsado de la sala si persistía en sus interrupciones.

Una amonestación que luego repitió en los minutos finales con la segunda edil independiente, Cristina Castro, a quien Aspérez Montes dejara ya el capítulo de ruegos, toda vez que él decidió abandonar la sala en protesta.

En el capítulo de ruegos se añadió que el regidor tampoco contestó en esta ocasión a las preguntas que Meaño Independiente había verbalizado en el pleno ordinario del 26 de marzo, cuestiones que el regidor no contestó entonces al no ser presentadas por escrito con anterioridad, como explicó.

Siguiente pleno

A responderlas en el pleno siguiente ordinario -que era este de mayo- estaba obligado el regidor por el ROM.

Es la segunda ocasión en lo que va de año que obvia las respuestas el regidor, pese a que la secretaria advertía en la sesión plenaria de febrero que el ROM obliga a la Alcaldía a responder las preguntas que quedaran pendientes del pleno anterior.

Añadido, resultó una sesión que vecinos y público, no pudieron seguir in situ dadas las limitaciones COVID, por lo que se instaba a no acudir presencialmente, pero tampoco pudieron hacerlo por la red, dado que la retransmisión no pudo emitirse por un fallo en el sistema que no se acertó a subsanar.

A día de ayer, todavía no podía visionarse en el diferido, si bien se prevé que el vídeo pueda estar a disposición del público a lo largo de esta semana.

Vertidos

Por su parte la moción que pretendía el grupo socialista tampoco trascendió en la sesión. Interpelado por esta cuestión el PSOE meañés, aún sin precisar el contenido, reconoce que su moción versaba “sobre unos vertidos producidos en nuestro concello”, considerando, eso sí, que el empleado “fue un criterio arbitrario por parte de la Alcaldía con el que no estamos de acuerdo (en relación a su no admisión a ser tratado como moción), por lo que estamos sopesando la posibilidad de volver a presentarla con algún cambio”.