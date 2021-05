Una contrarrevolución llamada El Flexi

Son cada vez más los artistas que apuestan por la vinilización de su música. La vuelta al sonido más puro tras una larga agonía amenazada por la extinción de no ser por los coleccionistas y los melómanos que no se plegaron a la voracidad de la industria. Curiosamente, dos jóvenes vilagarcianos que ni siquiera habían nacido cuando el compact disc ya campaba a sus anchas, han plasmado su gusto por el mejor sonido en una idea llamada “El Flexi”. Un lugar en el que la buena música no se negocia, se comparte en la mejor de las atmósferas.

Benjamín Rodríguez y Borja Franco han decidido convertir su inquietud por la buena música en una iniciativa empresarial singular con el tocadiscos como generador de momentos agradables en buena compañía. Un bar llamado “El Flexi” y en el que cada uno puede regalarse los oídos con aquello que emana del microsurco al contacto con la aguja acompañado de un trago reposado y amena charla.

Los jóvenes Benjamín Rodríguez y Borja Franco han transformado su pasión por la música en un lugar que honra al vinilo y donde el mejor sonido se sirve en tocadiscos

Una decisión empresarial que ha tomado forma en la calle A Baldosa y que aúna la elegancia de lo clásico con el encanto de lo actual. Allí, a medias entre un bar y el rincón preferido de cualquier casa, no faltan las referencias a los más grandes intérpretes de la música moderna. Desde David Bowie a The Who, pasando por Lou Reed Blur, Oasis o cualquier otra banda mainstream. Eso sí, sea quien sea, nada suena que no sea a través del tocadiscos.

En apenas 40 metros cuadrados confluye la posibilidad de enriquecer la discoteca particular sin ningún tipo de riesgo al error. La oportunidad de comprar discos nuevos o reediciones añade magia a un concepto inusual por estos lares. Y es que en época de restricciones, El Flexi consigue que la música sea el antídoto al distanciamiento social.

Además, el plan incluye la posibilidad del intercambio o la compraventa. Todo en aras de hacer fluir las sinergias que envuelven el gusto por la música. Una iniciativa que apenas lleva un mes en funcionamiento y que se ha topado con una muy buena respuesta por parte de la afición vilagarciana. Señala Borja Franco que “no teníamos ni idea de que había tanta gente con colecciones de vinilos buenísimas. Es un lujazo ver que compartes gustos con muchas personas y eso es lo que queremos que sea la esencia del local y de aquello que se encuentre el que nos visite”.

Un retorno del vinilo que se sostiene en puntos de apoyo como el que ya tiene en Vilagarcía. Se llama El Flexi y sus responsables esperan que les suene.