Arte que emana desde el subconsciente

Ocupa las dos plantas, tanto la cafetería como el salón del primer piso, y está compuesta por una veintena de pinturas y una selección de réplicas de escudos medievales y cascos vikingos elaborados por este artista, todo un apasionado por la indumentaria bélica y militar, como armas, gorros, uniformes, armaduras, ...

Es la primera vez en cuarenta años que Bascuas expone parte de sus obras. “La vez anterior estaba en el instituto y la verdad es que vendí bastantes cuadros”, recuerda. No obstante desde entonces no ha parado de crear y restaurar (da una segunda vida a todo tipo de antigüedades). Y lo hace desde una callejuela de Carril donde él y su hermana Alicia tienen el taller, en la calle Esperanza.

En esta ocasión, el artista también tiene sus trabajos a la venta. Aunque también ha pintado bodegones y paisajes, en “Sueños” predominan lo que el propio autor denomina como cuadros “raros”. “Son de un estilo propio y mucha gente no los comprende. Hay que explicarlos. El título de la exposición se debe a que cuando tengo pesadillas o sueño con algo, lo pinto al día siguiente”, explica.

Si bien ha tardado varias décadas en animarse a exponer, mucha gente tiene obras de Moncho Bascuas Muñiz. “La mayoría de los cuadros que voy haciendo los regalo. Todos mis amigos tienen uno en sus casas”, cuenta el vilagarciano.

Actualmente Moncho está volcado en una serie de réplicas de gorros napoleónicos, de la Guerra de la Independencia. “No es ningún encargo. Me apetecía hacerlos. Después si alguien está interesado puede hablar conmigo”, comenta.

Últimamente reconoce que también está dedicando su tiempo a “los bichos”, es decir, dragones, brujas, ... Así como a restaurar imágenes religiosas que sus clientes tienen en sus domicilios. Propiedad de la Iglesia ya reconstruyó varias, como el Cristo que encontró en un trastero de la parroquia carrilexa y que tras ser rehabilitado se encuentra colgado en la sacristía.

El año pasado recuperó el belén de la iglesia y las próximas Navidades espera disponer de un espacio de mayores dimensiones para poder ampliar y mejorar la composición belenística. “Era un sitio acotado, de unos nueve metros cuadrados”, indica.

Bascuas también ha hecho decorados para Teatro Clámide y ropa para la zarzuela del Coro Liceo de Vilagarcía.

Autodidacta, apasionado de la indumentaria bélica y de época

Aunque vive en Vilagarcía, Moncho Bascuas Muñiz lleva décadas afincado en Carril, donde heredó un inmueble cuyo bajo convirtió en su taller. Allí pasa todas las mañanas y tardes, dando rienda suelta a su talento e imaginación.

En esa casa de piedra construida en 1816 ya trabajaron sus antepasados. Su padre empezó en los años cincuenta con la leña y después se pasó a los muebles, pero no los restauraba como Moncho, solo los vendía. Desde ese local con un portalón verde que se esconde en una bocacalle de la avenida Rosalía de Castro, Moncho da una segunda vida a lo que algunos podrían tachar de trastos viejos. Pero no lo son. Además de restaurar todo tipo de antigüedades, este vilagarciano esculpe y pinta. Pero sin duda lo que más le fascina es la indumentaria de época y material bélico, militar. Le encanta la historia. De hecho actualmente está volcado en la elaboración de una serie de gorros napoleónicos.

Bascuas es autodidacta. Se confiesa una persona curiosa, perfeccionista e inconformista. Ejemplo de ello fue el Cristo que restauró en 2019 de forma totalmente altruista para la parroquia de Carril. No le gustó como le quedó la cara y volvió a retocarla. “Hasta que me gusta una cosa no paro, como si tengo que tirarla y hacerla de nuevo. En eso soy muy cabezón”, comentaba por aquel entonces.