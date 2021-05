Familia Arlequinada denuncia “pasividad” de la Fundación en el cuidado de A Lomba

El tratamiento que recibe el césped de A Lomba ha vuelto a ser motivo de queja pública por parte de la comisión “Familia Arlequinada”. Una representación del grupo de socios compareció ayer en el mismo estadio, acompañados del presidente del Arosa, Manuel Abalo, para denunciar que terreno de juego sigue sin recibir los cuidados apropiados pese a que ambas partes, socios y club, coinciden en que el terreno de juego ha mejorado respecto a hace aproximadamente un mes.

La crítica de los socios se centra en denunciar la “pasividad” del Concello de Vilagarcía a la hora de llevar a cabo unos compromisos con el mantenimiento del campo que el portavoz Felipe Suárez resumió en “la compra de una máquina que dicen que está viniendo de Inglaterra, pero que no llega. Habían dicho que mientras no llegaba la máquina, alquilarían una. No está siendo así y, además, la máquina que el Portonovo cedió a su entera disposición tampoco está trabajando”. Añadió a este respecto que “todo esto, a pesar de una estructura con Concejalía de Deportes, una Fundación y una empresa que cobra casi 100.000 euros al año por mantener dos campos de hierba natural en Vilagarcía”.

El Arosa está jugando contra los rivales y contra su Ayuntamiento de Vilagarcía, que no solo no apoya sino que pone obstáculos Felipe Suárez - Portavoz de "Familia Arlequinada"

El enfado de la representación de socios más veteranos de la entidad va más allá al entender, en palabras de Felipe Suárez, que “desde el día 23 de abril, el viernes anterior al último partido jugado en A Lomba hasta la fecha, no fueron a buscar la máquina a Portonovo. Están haciendo dos cortes a la semana con máquinas de jardín”.

Una situación que declaran como que “es triste y vergonzoso que un ayuntamiento como el de Vilagarcía, que paga a una empresa por el mantenimiento del campo, esté con unas máquinas de jardín cortando el campo como antes de la guerra. Se está mostrando una absoluta apatía. La ciudad de Vilagarcía y la afición deben saber lo que está pasando, el incumplimiento total y absoluto. Además, cuando el club está peleando por un ascenso de categoría que colocaría a Vilagarcía en el mapa deportivo nacional con todos los beneficios que ello reporta para la ciudad”.

El campo ha mejorado un 100% respecto a hace un mes. El Arosa tiene que ganar partidos en este terreno de juego, pero sí es cierto que la máquina nueva debería estar aquí y no estar pidiendo a otro club la máquina Manuel Abalo - Presidente del Arosa

En la misma línea, Suárez insistió en que “el Arosa está jugando contra los rivales y contra su Ayuntamiento de Vilagarcía, que no solo no apoya sino que pone obstáculos. Esto no puede ser. Es una tristeza y una vergüenza. Estamos en una situación de abandono. Eso es lo que denunciamos”.

Por su parte Manuel Abalo quiso matizar, en nombre del club, que “el campo ha mejorado un 100% respecto a hace un mes. El Arosa tiene que ganar partidos en este terreno de juego, pero sí es cierto que la máquina nueva debería estar aquí y no estar pidiendo a otro club la máquina. Hay que agradecer que el campo esté así porque se están haciendo las cosas un poco mejor”.

La afirmación del presidente tuvo réplica por parte de Felipe Suárez quien reconoció discrepar de la opinión del presidente, “el campo está mejor, pero lo que no puede ser es que cuando hay un parón el campo no se cuida. Las cosas se hacen muy bien cuando hay un mantenimiento constante del campo porque el campo podía estar muchísimo mejor de lo que está”.

“No hay conciencia de lo que es el Arosa” El enfado de la comisión de socios con lo que entienden como un trato poco apropiado por parte del Concello de Vilagarcía fue subrayado por su portavoz, “no hay conciencia de lo que significa el Arosa para Vilagarcía. Los ayuntamientos se vuelcan con sus equipos y aquí eso no pasa. Es más, si el club se despista en cualquier procedimiento administrativo con la Fundación, lo normal es que se le llame y se le faciliten las cosas, pero no quitarle la subvención. No hay cariño por el club”. A este respecto, Manuel Abalo subrayó que “hay buena predisposición por parte de club y concello, pero lo del césped es un problema con el que llevamos más de 20 años. Si ascendemos supongo que todo se mejorará en muchas circunstancias, pero sí que la Fundación es una cosa que se puso ahí y creo que fue perjudicial para todos los clubes en general”.

Recomiendan un adecentamiento del estadio

Las quejas sobre el estado de A Lomba sobrepasaron el césped. Entre las quejas de la comisión "Familia Arlequinada" se destaca que “el estadio es un almacén. Los vestuarios de Preferencia son un desastre. Detrás de las gradas hay de todo tirado. Hay un busto de Manolo Gallego, que lo significa todo para el club, que pasa inadvertido cuando se debería poner en valor. Queríamos una reunión con el alcalde para mejorar, y no con mucho dinero, el estadio de A Lomba”.