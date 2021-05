Barrantes confía en que la cata final del concurso sea con público y en la plaza

Los organizadores de la Festa do Viño Tinto do Salnés han reunido algo más de un centenar de caldos -entre tintos tipo Barrantes y de variedades autóctonas-, y comenzaron las catas. Las primeras fueron el lunes y el martes, y tras el descanso de ayer miércoles, continuarán entre hoy y mañana viernes en el centro social de Barrantes. La organización cruza los dedos para que la pandemia no evolucione mal en Ribadumia, porque les gustaría celebrar la cata final como siempre, en un acto abierto al público en la gran plaza de la Carballeira de Barrantes. Y eso dependerá de que no se descontrole el número de contagios de COVID.

El Ayuntamiento no celebró acto alguno en 2020 debido a la pandemia, pero en esta ocasión sí ha decidido retomar el concurso de los vinos, al considerar que no va a comprometer la seguridad y que es una manera de visibilizar el trabajo de los viticultores y de mostrar que el vino de Barrantes sigue en la palestra pese a su difícil situación administrativa.

El alcalde y el delegado de la Xunta se reunirán en unos días para hablar del proceso de legalización del tinto de Barrantes

Precisamente, sobre este asunto hablarán la última semana de mayo el alcalde, David Castro, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López. “Vamos a mantener una reunión para comentar varios asuntos pendientes en Ribadumia, y uno de los que vamos a tratar es el proceso de legalización del tinto de Barrantes”, avanza Castro.

El alcalde insiste en que, “para nosotros es importantísimo que se produzca esta legalización”, tanto por su vertiente sociocultural, pues el tinto de Barrantes es un símbolo de Ribadumia y el protagonista de su principal fiesta, sino también porque genera un importante movimiento económico que hoy en día no está exento de riesgos debido a la alegalidad en que está inmerso este caldo.