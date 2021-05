“La medicina de familia es el pilar de la sanidad y se la trata como La Cenicienta”

Hoy se celebra el Día Mundial del Médico de Familia. Una profesión que se ha visto obligada a enfrentarse en los últimos tiempos a una situación sanitaria que les ha puesto contra las cuerdas por la saturación de trabajo. Óscar Gerpe es una de las voces autorizadas en la comarca a la hora de referirse a la nueva realidad del colectivo.

– Se entiende que ser médico de familia es más difícil en los tiempos que corren.

– Sobre todo es distinto y quizá también más difícil. Antes había tres niveles de atención médica. El primario (médico de familia), secundario (especialistas) y terciario (hospital). Hoy ha desaparecido el secundario y todo recae en el medico de familia. Ahora se tienen más medios, pero también más responsabilidades. Tienes que atender muchas más cosas y hay muchos más problemas. Antes derivabas y ahora lo llevas tú. Con los recortes sanitarios todo está muy limitado. El traumatólogo tiene un año de espera, tiempo en el que tienes que atender tú a ese paciente. Se ha complicado mucho el trabajo del médico de familia, pero no tenemos tiempo para todo lo que nos piden asumir. Antes éramos consejeros, pero cuando tenías que derivar, los especialistas te apoyaban. Ahora no es fácil porque ellos están saturados. Falta personal. En Primaria más, porque somos La Cenicienta. Lo más importante son los hospitales porque es lo que vende, pero atender al hipertenso todos los días no vende. Lo que debería vender es el sistema de salud y nosotros somos la base del sistema.

Yo veo todos los días a 15 pacientes y 30 o 40 todos los días por teléfono. Queremos tener 10/15 minutos para cada persona y tenemos solo 3 o 4 minutos Óscar Gerpe Rodríguez - Médico de familia

– ¿Se echa de menos el contacto físico con el paciente?

– Hay médicos y médicos, pero la mayoría seguimos manteniendo nuestro contacto. Nuestra agenda la marca la dirección, que la gente tenga que pedir cita telefónica no lo hemos impuesto nosotros. Cuando no se quieren llenar las salas de espera es para que nadie se contagie, pero nosotros estamos vacunados. Hasta cierto momento puede funcionar telefónicamente, pero en otras cosas hay que abrir un poquito la mano. No podemos volver a las salas de espera rebosantes. No está bien que los pacientes que vienen enfermos se encuentren con otros enfermos en una sala de espera, pero nosotros pertenecemos a un sistema. Yo veo todos los días a 15 pacientes y 30 o 40 todos los días por teléfono. Queremos tener 10/15 minutos para cada persona y tenemos solo 3 o 4 minutos.

– ¿Pero eso va en detrimento de la calidad del servicio?

– Lo que crea es una sobrecarga de trabajo. Nosotros somos muy vocacionales. Soy tutor de médicos de familia y la mayoría son vocacionales y se dan cuenta de la importancia de la medicina de familia. Los médicos de familia estamos en contacto siempre con el paciente. Tenemos que dar la primera atención y las urgencias no son tan fundamentales, sino el seguimiento del paciente y mejorar su calidad de vida. Queremos llegar a un entendimiento con el paciente, llegar a conocerlo y ser amigo suyo. Nuestro trabajo es el seguimiento y el acompañamiento del paciente. Antes cuando faltaba un médico siempre aparecía otro médico en su lugar. Hoy en día la hipertensión, la obesidad o la diabetes también hay que atenderla. Y cada vez somos menos atendiéndola y cada vez hay menos dinero para la atención.

– ¿Cree que los ciudadanos deben ser educados en salud?

– La mayoría de los pacientes nos entienden, nos aprecian y saben lo que hacemos por ellos. Seguimos al paciente toda su vida, vemos cuando enferma e incluso los acompañamos hasta la muerte. A veces tenemos mala fama porque es más fácil echarnos a nosotros la culpa que a otros. Cuando la gente llega y ve una sala de espera atestada, la culpa la lleva el médico, pero tiene que tener en cuenta que el médico más no puede hacer. La medicina de familia es el pilar de la sanidad y se la trata como La Cenicienta. Si nosotros fallamos todo lo demás no funciona porque vamos a detectar muy tarde las enfermedades crónicas.

“Nuestros médicos están mal pagados”

– ¿Vivimos en una sociedad con un bajo nivel de tolerancia al sufrimiento? ¿Queremos una pastilla para todo?

– Es lógico que la sociedad cada vez reclame más, como pasa con los móviles o los coches. Todos queremos que nuestra salud sea mejor. Es verdad que cada vez tenemos un sentido de la salud distinto. Incluso pensamos que la salud es no tener dolor, pero tenemos que empezar a adaptarnos a nuestras dolencias y vivir con ellas y ese es un gran papel de los médicos de familia. Muchas de ellas no se curan y no hay una pastilla mágica.

– ¿Falla el autocuidado y pensar que los demás son los responsables de nuestra salud?

– No lo creo. La sensibilidad de la población en general al dolor y al malestar va disminuyendo porque todo el mundo quiere vivir mejor. Que la medicina de familia no tenga medios para educar a la gente de cómo tiene que cuidarse no es problema de la gente. El autocuidado no nace de uno y ese es nuestra misión.

– ¿Hay ahora menos médicos que antes o es una cuestión de falta de inversión en salud?

– Antes había más médicos en paro, pero es verdad que los médicos ahora se desplazan. Nuestros médicos son buenos, pero les pagamos poco y tenemos muchos médicos desplazados. Hay una emigración enorme. Llevamos años echándolos fuera y ahora recuperarlos es difícil. Nosotros tenemos un buen sistema de salud, mejor antes porque había más médicos. Eso hará que a la larga cada vez haya más problemas. Nuestros médicos están mal pagados con referencia a países de nuestro entorno, pero el principal problema no es el sueldo sino la consideración y las condiciones de trabajo. Muy pocas veces hay huelgas por dinero, protestamos por medios. Además nuestra profesión requiere de actualización permanente y hay muchas horas fuera del horario laboral que se suman a las 7 u 8 horas que tienes de consulta al día.