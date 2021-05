Las monjas de Armenteira se suman al "Amazon" de los monasterios

Las monjas del monasterio de Armenteira (Meis) viven de la hospedería y de la venta de productos artesanales que elaboran en su laboratorio de cosmética. El alojamiento para huéspedes y peregrinos permaneció durante muchos meses cerrado a consecuencia de la pandemia de coronavirus, así como la tienda que la Orden del Císter tiene en la entrada del monumento. Aunque la crisis sanitaria afectó a la economía de la congregación, al mismo tiempo ayudó a que las ventas por internet se incrementasen. “No sobrevivimos con la tienda on line, pero es una ayuda. Con el COVID se ha puesto en auge”, comenta María Ángeles Osés Goñi, la religiosa encargada de la logística del laboratorio.

Hace unos siete años que las monjas de Armenteira cuentan con su propia tienda en la red (www.monasteriodearmenteira.es). Al principio vendían tanto productos propios como los realizados por otras personas (como en la tienda física), pero después decidieron dedicar la venta por internet exclusivamente a la cosmética elaborada en el monasterio.

La Fundación Contemplare vende productos artesanales de 120 monasteriores

Y además, disponen de un tercer canal para que sus jabones, cremas, bálsamos y aceites lleguen a cualquier rincón de España y Portugal. Se trata de la Fundación Contemplare (www.asociacioncontemplare.org), que tiene en funcionamiento una tienda on line en la que se venden más de 10.000 artículos (cestas gourmet, cosmética natural, regalos de nacimiento, ...) de 120 monasterios españoles. El único gallego es el de Armenteira.

Ayer mismo, las religiosas de Meis estaban preparando un pedido para Contemplare. La hermana María Ángeles calcula que las ventas a través de esta página web pueden suponer aproximadamente un 20% de las totales del monasterio cisterciense, pues la vía que sigue generando más ingresos es la tienda física.

Los clientes a través de la red proceden de todas partes de España, de norte a sur y de este a oeste. “También de Portugal. Y lo más importante es que la gente que compra, repite”, se congratula la monja de origen navarro.

Con respecto a la demanda, lo que más salida tiene son los jabones de glicerina y de aceites vegetales.

La otra fuente de ingresos para las ocho monjas que viven en Armenteira es la hospedería. Reabrió sus puertas en Semana Santa con huéspedes gallegos, ya que la movilidad entre comunidades autónomas todavía estaba restringida. Una vez que se levantó el cierre perimetral comenzaron a llegar al monasterio tanto peregrinos de la Variante Espiritual como otro tipo de visitantes.

Vacunación o PCR negativa

La congregación exige a las personas alojadas que estén vacunadas o muestren una PCR o prueba de antígenos negativa (actualizada). “Los peregrinos no sabemos de dónde vienen, entonces los alojamos en la primera planta y a los demás huéspedes en la segunda. Tienen accesos independientes”, explica Paula Téllez González mientras abre la puerta de la hospedería. La capacidad total en condiciones normales son 25 plazas.

El comedor no es demasiado grande y actualmente con motivo del COVID no se sirven desayunos ni cenas a los peregrinos. Pero para que no se vayan con el estómago vacío, las monjas les ofrecen café y un tentempié para llevar. Solo suelen realizar una pernoctación, mientras que los demás huéspedes deben pasar entre tres y siete noches.

¿Cómo influyó la pandemia en la vida monástica?

Las monjas aseguran que la pandemia influyó en su economía, pero en absoluto varió la vida monástica en Armenteira. “La vivimos como en los orígenes, con mucha paz y tranquilidad”, comenta María Ángeles.

La hermana Paula añade que han recibido muchos menos visitantes durante este año. Ejemplo de ello es que las dos últimas Romerías das Cabezas no se celebraron y, por tanto, no se registraron las habituales aglomeraciones. “Luego dicen de los Sanfermines”, bromea la hermana María Ángeles, natural de Navarra.

Se levantan a las 4.40 horas y toman la siesta

Por lo demás, las religiosas siguen fieles a su rutina. Se levantan a las cinco menos veinte de la mañana cada día y desayunan sobre las seis. Su vida no varía si es verano o invierno. “Tenemos un horario muy equilibrado y regular, pero no rígido, y esa regularidad nos ayuda”, defiende la hermana Paula, que lleva 23 años ordenada. “Tenemos tiempo para todo: de trabajo, oración, estudio y personal”, agrega María Ángeles.

La religiosa navarra admite que nunca había tomado siesta y que al llegar a Armenteira se acostumbró rápidamente. “Por la mañana me suenan tres despertadores porque me levanto muy dormida, pero me cuesta más levantarme de la siesta que por la mañana”, admite la monja mientras pasea por la extensa finca del monasterio (tiene unas cuatro hectáreas de superficie), en la que Navy, la miembro de la comunidad más joven (con 33 años), está acondicionando el jardín a bordo de una máquina cortacésped, con una sonrisa dibujada en su rostro. “Le encantan la finca y el huerto”, coinciden sus compañeras.

La monja de mayor edad ha cumplido cien años. “Tiene problemas de movilidad pero de cabeza está perfecta”, recalcan. Quizá gracias a la tranquilidad de la vida contemplativa.