Discuten por una abolladura y acaban a hachazos

Inicialmente todo apunta a que se habría tratado de un hacha, aunque es algo que tendrá que esclarecer la investigación instruida por la Comisaría de la Policía Nacional.

Los hechos se produjeron ayer, a primera hora de la tarde, en Rubiáns (Vilagarcía), y habrían tenido su origen en una discusión de tráfico ocurrida días antes.

Todos identificados

Al cierre de esta edición, Policía Nacional y Policía Local, que participaron en el operativo, no habían ofrecido datos oficiales del mismo, y por tanto, no habían concretado los detalles de esta reyerta tras la que no hay detenidos, si bien todos los implicados están identificados.

En Rubiáns

Todo empezó la semana pasada en un conocido bar de Rubiáns, donde un joven vilagarciano que maniobraba con su coche habría dañado otro vehículo estacionado allí, perteneciente a un vilanovés.

Tras las primeras discusiones, y después de haber intentado sin éxito que el primero pagara la reparación, ayer se presentaron en la calle Abelle de Rubiáns, donde parece que vive, el conductor de Vilanova y unos amigos, tratando de pedir explicaciones al vilagarciano y convencerlo para que asumiera la reparación del turismo.

La reyerta

Fue entonces cuando la discusión se acaloró y el padre del joven vilagarciano pasó a formar parte de la reyerta, parece que en defensa de su hijo.

En ese instante alguien sacó el hacha u otro objeto similar que no ha aparecido y golpeó al progenitor en la cabeza, según indicaron fuentes de la investigación.