Sin cobertura: barrios turísticos y polígonos industriales de O Salnés con mala señal de móvil

Javier Limeres, vicepresidente de la asociación de vecinos de Armenteira, cuenta que si recibe una llamada de teléfono cuando está en la cocina de su casa, no le queda más remedio que dejar lo que esté haciendo e ir para el pasillo o el salón. “En la cocina casi no puedo hablar por teléfono por falta de cobertura”, explica. Pero no es él el único, ni mucho menos.

En pleno siglo XXI, cuando en muchos puntos de España ya se está desplegando la tecnología 5G, hay amplias zonas de O Salnés con una cobertura móvil deficiente. Entre estas, se encuentran lugares muy turísticos, como pueden ser la propia Armenteira y O Terrón, por citar solo dos ejemplos. Pero la señal de telefonía móvil también es muy débil, por no decir inexistentes, en algunos parques empresariales, como el de O Salnés (entre Cambados y Ribadumia) o el de Tremoedo, en Vilanova.

Ni siquiera se libran de los incómodos problemas de cobertura en localidades densamente pobladas, como puede ser desde algunas calles del centro de Barrantes, hasta una parte del núcleo de Vilaxoán que se asoma a la carretera comarcal PO-549 o el barrio grovense de Virxe das Mareas.

Las interrupciones en las comunicaciones también son frecuentes en determinados puntos de la red viaria de O Salnés. Cuando se circula por la vía rápida de Cambados a Vilagarcía, por ejemplo, las llamadas se cortan sin remedio al llegar a la trinchera que forma la carretera a la altura de Renza.

Caso de Armenteira

Pero una de las zonas más castigadas por la deficiente recepción de la señal es Armenteira, debido a la enorme extensión que tiene en ese valle la “zona blanca”. De hecho, la cobertura es regular tirando a mala tanto en muchos puntos próximos al monasterio como en algunas de las aldeas próximas al centro parroquial, como pueden ser Couso, Silván, Valboa y O Busto.

Javier Limeres, que es vicepresidente de la asociación de vecinos, plantea que, “en Armenteira tenemos problemas de cobertura en muchos puntos, aunque son más evidentes dependiendo de la compañía que tenga cada uno”. Plantea que la señal ni siquiera puede considerarse buena en algunos espacios públicos, como la casa da cultura, donde llega una señal débil.

En un momento en el que muchas familias se han desprendido del teléfono fijo, no disponer de un servicio móvil de cierta calidad puede suponer mucho más que una molestia (como por ejemplo tardar más de lo conveniente en notificar una urgencia), pero los problemas de cobertura también pueden suponer un quebradero de cabeza económico.

Muchas empresas están asentadas en zonas con cobertura móvil deficiente. Una de las más conocidas es el polígono industrial de Tremoedo. Una empresa asentada en este parque, Alfogar, cuenta por ejemplo que ellos apenas tenían servicio de móvil hasta que llegaron a un acuerdo con el comercial de una de las grandes operadoras de telefonía. Alfogar les contrataba la línea, y a cambio la compañía les instalaba por la nave una serie de aparatos semejantes a routers de internet que potencian la señal y la transportan por el interior de la nave. Sin embargo, en la parte más baja del mismo polígono industrial disponen de un almacén, Inoxidables Arousa, “y allí la cobertura es cero”.

Mapas de las operadoras

Una de las maneras de conocer la potencia de señal que ofrece cada operadora en un punto determinado es consultando los mapas de cobertura de cada una. En dicho mapas, por ejemplo, pueden detectarse numerosas “zonas blancas”, de mayor o menor tamaño. En el caso de Vilagarcía, se encuentran en Trabanca Badiña, Castroagudín y O Vento, por citar tres ejemplos.

Marta Giráldez: “Ofrecemos una parcela para instalar un repetidor y mejorar la señal en Armenteira”

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, afirma que el gobierno local es plenamente consciente de los problemas de cobertura móvil que sufren los vecinos de Armenteira, y que el Concello está haciendo lo posible por resolverlos. En este sentido, manifiesta que el Ayuntamiento tiene una pequeña parcela municipal, y que la han ofrecido a las operadoras de telefonía, “para que puedan instalar un repetidor y mejorar así la señal”. Además, la alcaldesa explica que el concejal Martín Casais -que es precisamente vecino de Armenteira- ha ido casa por casa ofreciendo a los vecinos cubrir un escrito, en el que se pide a las empresas un mejor servicio de telefonía. El Concello entiende que se hará más fuerza si los vecinos también se dirigen a la empresa que si lo hace el Ayuntamiento en solitario, de ahí que se haya iniciado esta recogida de peticiones. El escrito se ha remitido a Telefónica, al Ministerio de Industria y a la Xunta de Galicia. Armenteira es la capital del turismo interior de O Salnés. Además del monasterio, cuenta con otros alicientes, como el paso de la Variante Espiritual do Salnés (tiene un albergue), la pousada, o ser meta o zona de paso tanto de la popular Ruta da Pedra e da Auga como de los itinerarios para bicicleta de montaña. Por otra parte, Marta Giráldez también ha desmentido un comentario que se está extendiendo por el municipio, según el cual el Concello está frenando la instalación de fibra óptica al no dejar trabajar a los técnicos. “No es verdad, al contrario, el Concello quiere que se despliegue cuanto antes la fibra óptica, pues sabemos que es un servicio fundamental”. Pero la regidora señala que sí está habiendo problemas en el despliegue de la tecnología, “porque algunos vecinos no autorizan el paso del cable por la fachada de sus casas o por sus fincas”.