“Puedo hacer diez o doce bocetos de un cartel, le doy muchas vueltas a las cosas”

– Hay quien dice que nació con un lápiz en la mano. ¿Cómo empezó todo?

– Siempre recuerdo estar dibujando. En casa, donde veía una marca de cal, comenzaba a rascar.

– Se llevaría alguna que otra regañina...

– Hombre claro, pero siempre estaba dibujando. De los caballos que veía pasar por delante de mi casa, cuando era niño, tengo un recuerdo tremendo. De hecho he dibujado muchos.

– ¿Como fue su experiencia tantos años junto a Díaz Pardo?

– Fantástica. Desde que entré en 1968 hasta el final, en 2006, cuando me jubilé. Actualmente vivo en Brión porque en 1988 me trasladé con Isaac a Santiago. Estuve tres años viviendo con él en un edificio de San Marcos.

– Eran muy amigos.

– Sí, claro. Siempre estuve con él. Tenemos muchas vivencias juntos. Él escribió una carta en la que explica toda mi trayectoria.

"Tuve la suerte de encontrarme con Juan Puchades, un magnífico escultor valenciano que era profesor en mi instituto. Fue él el que vio la nota de que se formaban maestros de decoración en la planta de Sargadelos"

– ¿Cómo entró en Sargadelos?

– Estudié Primaria y el Bachillerato Laboral en Mondoñedo. Terminé en 1968 pero no había medios para que hiciese Bellas Artes. Con 14 o 15 años rotulaba coches para sacar un dinero. Tuve la suerte de encontrarme con Juan Puchades, un magnífico escultor valenciano que era profesor en mi instituto. Cogimos mucha amistad y tuve el privilegio de ir a su estudio. Fue él el que vio la nota de que se formaban maestros de decoración en la planta de Sargadelos. Y fue así como entré. Yo tenía 18 años. Me llevó hasta allí y estaban Díaz Pardo y Pilar Brandariz. Me hicieron un examen y a la semana siguiente me llegó una carta con el remitente de Cerámicas do Castro diciendo que yo era la persona idónea, que esperaban que me desplazase a la planta piloto, que tenía todos los gastos pagos y 5.000 pesetas de dietas. ¿Sabe el dinero que era para la época? La pensión me costaba menos de 2.000 pesetas al mes... Antes de empezar a funcionar la fábrica, éramos nueve personas trabajando. Sargadelos se inauguró el 10 de mayo de 1970.