Murais en Cambados e música en Vilanova para lembrar a Xela Arias

Na véspera do Día das Letras Galegas, os concellos ultiman os diferentes actos que preparan para homenaxear a Xela Arias, a escritora escollida pola Real Academia Galega para adicarlle unha xornada tan senlleira. Unha das actividades que xa se atopa en marcha é a organizada polos centros escolares de Cambados en colaboración co Concello. Estos encheron de murais e paneis, con referencias á vida e obra da escritora, o Paseo da Calzada. Estes traballos permanecerán durante os vindeiros días nun dos puntos máis senlleiros da vila do albariño e, para iso, tiveron que plastificalos ante a persistente choiva que asolagou as rúas de Cambados. Desde o concello laiábanse onte da imposibilidade de homenaxear “como se merece a esta gran muller e agardamos poder facelo unha vez se supere a situación pandémica que temos”. Tino Cordal, edil do grupo de goberno, agradecía a implicación dos centros escolares nesta iniciativa.