La finca de Guillán inició la obra sin permiso de Augas

Técnicos de Augas realizaron una inspección en la referida parcela el pasado martes 11 de mayo. En el momento de la visita no apreciaron vertidos ni indicios de derrames recientes. “No se observa acumulación de lodo ni en la vía pública ni en el camino hormigonado que desciende desde la parcela ni en la calle Torre de Guillán, vial con el que conecta el camino que desciende desde la parcela. También en el momento de la inspección, el río muestra un aspecto transparente en su transcurso por el lugar. Al no apreciarse vertido reciente, no se abre expediente”, relatan desde la Consellería.

No obstante, las mismas fuentes admiten que las riadas de lodo “derivan del estado en el que se encuentra” la citada parcela, situada a una cota superior. “El terreno está desprovisto de vegetación y presenta una considerable pendiente, lo cual origina que las aguas de escorrentía que circulan por el terreno cuando se producen precipitaciones aporten lodo a la vía pública y al dominio público hidráulico”, explican.