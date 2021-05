Ruperto Costa: “Si entra el COVID en un barco del cerco, se contagia hasta el último tripulante”

Cientos de personas vinculadas al sector del mar acudieron ayer al cribado organizado por el Sergas para los socios de la Cofradía de Cambados y para otros trabajadores próximos a ellos, como las pescantinas o las redeiras. Se trata del primer cribado masivo convocado por la Xunta en un pósito de O Salnés, y en el ambiente flotaba en todo momento la esperanza de que empiece pronto la vacunación de aquellos pescadores que trabajan en barcos donde hay una convivencia estrecha, como son los del cerco. “Las tripulaciones de altura serán las primeras en ser vacunadas, eso no tiene vuelta, pero esperamos que las de los barcos del cerco sean las segundas”, manifestó el patrón mayor cambadés, Ruperto Costa, que es también representante de este sector en la Federación Galega de Confrarías.

“Las tripulaciones de altura serán las primeras en ser vacunadas, eso no tiene vuelta, pero esperamos que las de los barcos del cerco sean las segundas” Ruperto Costa - Patrón mayor de Cambados

Costa no puede dar fechas aproximadas de cuando se producirá la inmunización de los pescadores, puesto que eso depende en gran medida de la disponibilidad de vacunas que hay en cada momento, y de hecho la Xunta no hace públicas sus previsiones del día siguiente hasta última hora de la tarde. Pero el patrón mayor explica que ya se han remitido los datos, y que incluso se están haciendo gestiones con tripulaciones que tienen su puerto base en otras provincias. “Esperemos que no tarden mucho”.

Ruperto Costa espera que la administración inmunice cuanto antes a los trabajadores del cerco, “puesto que pasan muchas horas juntos durante cinco o seis días seguidos. “Se trasladan por carretera juntos, comen juntos, y duermen en los mismos camarotes. Si entra el COVID en un barco del cerco, se contagia hasta el último tripulante”, manifestó. En Cambados, de hecho, hay media docena de embarcaciones amarradas por casos de COVID, y hubo al menos un brote significativo de contagios.

En lo que respecta al cribado en sí, todavía no hay datos oficiales de participación. Por la mañana, acudieron al salón José Peña sobre todo las mariscadoras a pie, antes de iniciar su jornada laboral a las 10 de la mañana, así como los mariscadores a pie, que estos días están volviendo pronto a tierra.

Las primeras altas

El concejal de Sanidade de Cambados, Constantino Cordal, confía que en los próximos días empiece a bajar de modo significativo el número de casos activos en el municipio, siempre y cuando el cribado de ayer no arroje una sorpresa desagradable en forma de un número elevado de positivos.

“Creo que estaremos en restricciones máximas al menos dos semanas más” Constantino Cordal - Concejal de Sanidade de Cambados

Cordal entiende que en cuestión de días deberían recibir el alta médica un buen número de personas que se infectaron al inicio de la escalada de casos en Cambados. Por ello, el edil expresa su deseo de que, “hayamos llegado a la meseta, y que tras pasar el pico de contagios, empecemos a bajar en número de casos”. Ayer, el Sergas notificó 94 (los mismos que el miércoles). Aún así, la incidencia en Cambados en los últimos 14 días sigue estando por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. “Creo que estaremos en restricciones máximas al menos dos semanas más”.