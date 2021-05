Vilagarcía declara la guerra a las "toallitas": bombeos más modernos y camión propio

Las toallitas constituyen el principal enemigo de la red de saneamiento de muchos municipios, entre ellos, Vilagarcía. Para combatir la proliferación de este material que los ciudadanos arrojan por el inodoro y ser más eficiente a la hora de resolver atascos en las canalizaciones, el Concello ha comprado un camión que ya se encuentra a pleno rendimiento. Sin ir más lejos, el domingo operarios municipales estuvieron trabajando en una avería en la zona de Juan Carlos I más próxima a la gasolinera de San Roque, donde extrajeron una ingente cantidad de toallitas a través de una arqueta.

Llamamiento a la ciudadanía

El concejal de Obras y Medio Ambiente, Lino Mouriño, explica que la compra del camión sirve “para dosificar el servicio”, ya que el Ayuntamiento no ha prescindido de la empresa especializada en saneamiento con la que lleva años trabajando. “Nuestro camión es para desatascos puntuales, pero Contucho seguirá haciendo la limpieza en general”, declara el edil socialista.

Además de reforzar los medios para combatir los problemas en la red de saneamiento, los bombeos en mal estado se van sustituyendo por unos nuevos más modernos (como el de Pedramogueira recientemente estrenado), que disponen de un sistema para que el papel higiénico húmedo les afecte en menor medida. No obstante, Mouriño hace un llamamiento a la ciudadanía para que no tire las toallitas por el WC, ya que “aunque no se retiren en el bombeo, acaban llegando a la planta de pretratamiento de la depuradora”, con el consiguiente perjuicio que ello conlleva.

El concejal admite que la problemática de los atascos en la red de alcantarillado sigue estando presente, si bien “se reducen los efectos secundarios, como por ejemplo evitando los malos olores del camión de la empresa desde el bombeo hasta su planta de Caldas para proceder al vaciado”.

Lino Mouriño añade que la arena es otro de los grandes enemigos de la red de saneamiento.