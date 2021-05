Huir por miedo a una explosión

Manuela y su marido viven justo enfrente de la fábrica. Asegura que todavía está impresionada y que en su retina sigue presente el “espeso humo del incendio”.

“Lo primero que nos mandaron hacer fue cerrar todas las ventanas y enseguida nos desalojaron; nosotros nos fuimos a casa de una hija hasta que pudimos regresar al anochecer”, relata con cierta desgana de revivir la dantesca jornada.

Pero enseguida se repone y recuerda que el del sábado fue un día muy tenso, tanto por el miedo a intoxicarse con el humo como por la “preocupación de que al llegar a casa me la encontrase igual que la dejé”. Hubo controles de la calidad del aire en todo momento.

Como ella, otros vecinos del lugar de O Bodión califican la situación como un “verdadero infierno”.

“El humo negro no nos dejaba casi ver y de pronto empezaban a saltar chispas y trozos de teja que crujían por lo que llegamos a temer un desastre”, recordaban otros vecinos del lugar. “Si no nos mandan evacuar tendríamos que escapar nosotros porque el humo era insoportable”, añadían en la conversación. A mediodía de ayer de aquella espesa humareda ya no quedaba más que un rastro blanquecino, aunque por momentos el olor a quemado volvía a recordarlo el viento.