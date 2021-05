Mar de Santiago se posiciona en el sector de turoperadores

Mar de Santiago, la marca que pretende promocionar la Traslatio Xacobea como punto de atracción tanto turística como para el peregrino, se dio a conocer ayer entre diversos turoperadores que conocieron de primera mano el trayecto a través del Ulla aunque fue realizado en sentido inverso, es decir, desde Pontecesures hasta Vilanova.

Relacionadas Mar de Santiago perfila el proyecto con el que desembarcará en Fitur

Precisamente Gonzalo Durán, alcalde de esta localidad, destacó acerca de la jornada que “este es el inicio de un proyecto que faltaba. Desde que se aprobó el Camino del Mar nunca se había hecho una promoción clara. Es el camino original y es lo primero que hay que promocionar. Debemos ser críticos con nosotros mismos por no haber hecho esta promoción hace 30 años”.

Debemos ser críticos con nosotros mismos por no haber hecho esta promoción hace 30 años Gonzalo Durán - Alcalde de Vilanova

Durán fue más allá al asegurar acerca de esta opción del Camino que “se resucitó en los principios de los años 90 el Xacobeo y desde ahí se debería haber empezado la promoción. Empezamos tarde, lo hacemos cuando podemos, con mucha ilusión y con el objetivo de que la gente cuando llegue a Santiago no piense que se acabó el Camino. El único que hizo el Apostol es éste. Queremos que la gente sienta que no está completa su peregrinación si no conoce el camino original”.

Los representantes de los turoperadores destacaron el atractivo del recorrido y su altísimo potencial como producto no solo para visitantes y peregrinos, sino también para los propios vecinos de la comarca. Viajes Interrías, CN Travel, Celtravel, Circuitos Galicia, Siente Galicia, Luamar, Tee Travel, YuTravel acudieron a la jornada.