Cambados y Vilanova: perimetrados y con toque de queda tras el fin del estado de alarma

El domingo termina el estado de alarma y la Xunta suprimirá en Galicia el toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad. Los bares abrirán hasta las once de la noche y los restaurantes hasta la una de la madrugada. Pero este alivio de las restricciones no se aplicará en todos los concellos, ya que los que se encuentran en el nivel máximo de alerta, como Vilanova y Cambados (desde hoy), continuarán con el toque de queda en vigor de 23.00 a 6.00 horas, con la hostelería cerrada, las reuniones de no convivientes prohibidas y la movilidad restringida con otros municipios. Para ello, la Administración autonómica realizará el trámite correspondiente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Récord de contagios

La situación en Cambados es “muy preocupante”, tal y como admite el concejal de Sanidad, Constantino Cordal. Y es que la villa del albariño ha alcanzado un récord de contagios desde el inicio de la pandemia. “En la segunda ola habíamos llegado a 80, pero ahora estamos en 84”, cifra el edil de Somos. Así, en un periodo de 24 horas los casos activos se han disparado en quince.

Cierre de la piscina, biblioteca y museos

Debido a la mala situación epidemiológica, el Concello cambadés ha decidido suspender toda la programación cultural, tanto la de las Letras Galegas (salvo un concierto en “streaming” y un concurso de poesía cuya presentación de trabajos se realiza por correo electrónico) como toda la demás.

Ya la semana pasada, ante la previsión del empeoramiento de la incidencia de COVID, el Ayuntamiento se puso en contacto con todas las asociaciones culturales del pueblo para que suspendieran sus ensayos.

Ahora el gobierno local también ha decidido cerrar la biblioteca y los museos, así como la piscina municipal, según confirma Cordal.

La parroquia mantiene las confirmaciones

Lo que no se ha podido anular y mantiene en vilo al ejecutivo cambadés son las confirmaciones previstas para mañana en la iglesia. El concejal de Sanidad, Seguridad Ciudadana y Cultura ha mantenido varias conversaciones con el párroco en los últimos días, consiguiendo que dividiese a los adolescentes en dos turnos, ya que entre todos rondan los cincuenta.

“Como concejal de Sanidad sigo siendo partidario de que se aplacen las confirmaciones hasta que mejore la situación, pero el Concello no puede obligar a la iglesia porque hay libertad de culto”, señala Cordal.

“Que no hagan fiestas”

No obstante esto no será óbice para que el Ayuntamiento se quede de brazos cruzados. “No podemos prohibir las confirmaciones pero estaremos vigilantes y controlaremos que se cumpla el aforo en la iglesia. Además, pedimos a las familias que no hagan fiestas. No podemos entrar en las casas, pero se debe evitar cualquier riesgo. También realizaremos controles de movilidad entre la Policía Local y la Guardia Civil. Espero que nadie tenga en mente salir de Cambados para hacer la fiesta”, comenta el edil.

Alta participación en Vilanova

Vilanova es el otro concello de O Salnés que continúa en el nivel de restricciones máximas. El municipio se mantiene en 34 casos activos, los mismos que el día anterior.

Ayer tuvo lugar en el lateral del Multiusos un cribado para vecinos de 50 a 64 años, entre los que se encontraba el alcalde, Gonzalo Durán, uno de los vilanoveses que se hizo la PCR.

El regidor conservador declaró por la mañana que “la gente está acudiendo de forma masiva, por lo que tenemos buenas expectativas. La participación está siendo muy alta y es un orgullo para los que somos de Vilanova porque hay que estar a lo que hay que estar, que es colaborar para tratar de tener un verano normal y acabar de una vez con esta pesadilla”.

Hoy, primer cribado poblacional en Vilagarcía

Por su parte, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, animó a los vilagarcianos convocados al cribado que realiza este fin de semana en Fexdega a acudir a la convocatoria para detectar positivos asintomáticos. Están convocados entre hoy y el domingo 4.800 personas de 30 a 49 años. En cuanto a los casos activos en la capital arousana, son 63, uno menos que el miércoles.