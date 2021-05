Esperanza Salnés se ve con el agua al cuello: agotará sus fondos en septiembre

La asociación Esperanza Salnés debería cumplir próximamente 25 años de vida, pero los miembros de este colectivo terapéutico jamás hacen planes a largo plazo. Porque carecen de una financiación estable, por lo que están siempre en la cuerda floja. “Ahora mismo nuestra previsión es llegar con el curso hasta el mes de septiembre. Después, Dios dirá”, afirma Isabel Baliñas, que acaba de ser elegida presidenta de la asociación. Releva en el cargo a Augusto Chaves, que llevaba cuatro años en el puesto, y que seguirá como gerente de Esperanza Salnés.

Esta asociación con sede en Cambados pero ámbito de actuación en toda la comarca arousana es uno de los colectivos de apoyo terapéutico a menores discapacitados más veterano de O Salnés. Pero ha cambiado mucho a lo largo de los años. Empezó atendiendo a niños con patologías como parálisis cerebral o síndrome de Down. Pero a medida que la administración pública fue abriendo más servicios y nacieron otras asociaciones, Esperanza Salnés también varió el perfil de sus usuarios.

“De lo que más orgullosos estamos es de que proporcionamos unos recursos terapéuticos de alto nivel a familias que en muchos casos tienen escasos recursos económicos” Augusto Chaves - Gerente de Esperanza Salnés

Actualmente, reciben tratamiento en la sede de la asociación 17 niños con diversidad funcional. Presentan hiperactividad, retraso cognitivo o hidrocefalia, entre otras patologías. Por las mañanas acuden al colegio, y por la tarde reciben terapia en Esperanza Salnés, que cuenta con profesionales de psicología, fisioterapia, psicopedagogía y logopedia. “De lo que más orgullosos estamos es de que proporcionamos unos recursos terapéuticos de alto nivel a familias que en muchos casos tienen escasos recursos económicos”, señala Chaves.

El problema es que la propia asociación no tiene garantizada su supervivencia económica. “Siempre llegamos, pero con el agua al cuello”, cuenta Isabel Baliñas, que el martes participó en su primer acto público como presidenta de Esperanza Salnés, con motivo de la presentación de un torneo de golf a beneficio de la asociación.

"Siempre llegamos, pero con el agua al cuello” Isabel Baliñas - Presidenta de Esperanza Salnés

Un limbo administrativo

La falta de financiación estable de Esperanza Salnés les obliga a llamar periódicamente a las puertas de las administraciones públicas. Augusto Chaves explica que esta situación se debe a que, “estamos en un limbo administrativo”. “No somos un colegio, ni un centro de día, ni un servicio especializado en una única patología”, añade el gerente, lo que les impide entrar en las órdenes convencionales de ayudas.

Esta situación podría remediarse si Esperanza Salnés se especializase en la atención terapéutica a un grupo determinado de pacientes, pero Chaves afirma que, “eso no vamos a hacerlo porque significaría dejar en la calle a muchos niños”. “Esta asociación nació como una rara avis, buscándose la vida como pudo. No tenemos vocación de negocio y lo que no vamos a hacer es dejar fuera a familias por adaptarnos al marco normativo”.

Augusto Chaves señala, al igual que la presidenta, que las cuentas solo permiten hoy en día garantizar el funcionamiento del centro hasta agosto o septiembre próximos, de modo que este verano, “no nos quedará más remedio que llamar otra vez a las puertas de las instituciones públicas”.

Ayudas periódicas

Esperanza Salnés cuenta con ayudas periódicas de algunas administraciones, principalmente del Ayuntamiento de Cambados y de la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia. También es uno de los colectivos a los que más respaldan las organizaciones cuando organizan eventos solidarios. “En su momento, Esperanza Salnés cubrió un espacio que la administración no cubría, y gracias a la asociación muchos niños de O Salnés con enfermedades graves empezaron a recibir terapia”.

“En su momento, Esperanza Salnés cubrió un espacio que la administración no cubría" Augusto Chaves - Gerente de Esperanza Salnés

El calendario de desnudos que se publicó hace algo más de una década en Cambados fue una de las acciones más mediáticas, pero ha habido muchas más. Anteayer martes, la fundación Monte Castrove presentó un torneo benéfico de golf, que se celebrará en las instalaciones de Meis el 15 de mayo. La inscripción cuesta 20 euros para los abonados al campo, y 30 para los que no son socios.

Las familias usuarias, con Isabel Baliñas a la cabeza, también colaboran para lograr algunos cientos de euros a mayores. En los primeros momentos de la pandemia confeccionaron mascarillas solidarias, y actualmente están elaborando coleteros para el cabello. Toda aportación es buena para una asociación cuya supervivencia pende del hilo con dolorosa frecuencia.