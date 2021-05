El COVID se propagó a toda velocidad por Cambados debido a falsos negativos asintomáticos

Las cifras del coronavirus de Cambados fueron ayer una vez más mareantes. El Sergas notificó a última hora de la mañana al Ayuntamiento que hay 69 casos activos, lo que supone un incremento de once positivos con respecto a la jornada anterior. En declaraciones públicas, la alcaldesa, Fátima Abal, manifestó que es probable que el número de infectados siga aumentando durante los próximos días, habida cuenta de que, “sabemos que el domingo se hicieron comidas familiares por el Día de la Madre”.

Cambados es una de las localidades gallegas con peor evolución epidemiológica de Galicia. Hace poco más de una semana tenía 26 casos, y ahora ya ronda los 70. ¿Qué ha sucedido? Además de los brotes ya conocidos -en una familia con muchos miembros infectados y en dos barcos del cerco-, Fátima Abal desveló ayer que, “hubo casos de personas que finalmente fueron positivos en coronavirus, pero que en un primer momento dieron negativo. Eran asintomáticos que durante unos días hicieron vida normal”.

El comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia ordenó en su reunión del martes el paso de Cambados al nivel máximo de restricciones -el mismo de Vilanova-, lo que supone el cierre perimetral de la localidad, el cese de actividad de la hostelería y la prohibición de celebrar reuniones entre no convivientes. Fátima Abal admitió que la decisión, “no nos cogió por sorpresa”, y que las medidas, “son muy restrictivas, de las que no agradan a nadie, pero no se podía obrar de otro modo”.

“No podemos bajar la guardia ante este virus, porque se contagia con mucha facilidad" Fátima Abal - Alcaldesa de Cambados

La regidora plantea que el Sergas, “tiene los brotes localizados y sabe donde se produjeron”, pero que aún es previsible que la situación todavía empeore más, por lo que, “hay que ser precavidos”. Además, desveló que en estos momentos hay vecinos de la localidad que están ingresados en el hospital, e incluso en cuidados intensivos.

“No podemos bajar la guardia ante este virus, porque se contagia con mucha facilidad y en algunas ocasiones producen consecuencias nefastas en la salud de las personas”, declaró.

Lo que no está claro es que se hará a partir del lunes, una vez decaiga el estado de alarma. La alcaldesa indicó que tendrán que ser las autoridades sanitarias gallegas las que marquen el camino en las localidades con más contagios, con la pertinente autorización judicial.

Las confirmaciones

Cambados celebra este sábado sus confirmaciones. Algunas familias plantearon a la parroquia de Santa Mariña Dozo la posibilidad de aplazarlas, pero finalmente se acordó celebrarlas igual. Eso sí, se harán en dos tandas -a las 18.00 y las 20.30 horas, y solo podrán acceder al interior de la iglesia los jóvenes que tomarán el sacramento -medio centenar, si al final no falla ninguno-, sus padres, los catequistas y los sacerdotes. Asimismo, se acordó mantener las Comuniones, previstas para las dos últimas semanas del mes de mayo.

No obstante, las restricciones sí podrían afectar severamente a las celebraciones familiares, impidiéndolas legalmente en muchos casos.