Baja el paro en O Salnés, pero advierten: "No es empleo nuevo, sino gente que se cayó con el COVID"

El paro desciende en O Salnés. Los últimos datos oficiales dejan buenas noticias en el conjunto de Galicia y también de la comarca arousana, que ha reducido su número de personas desempleadas en 662 al pasar de 8.953 en marzo a 8.291 en abril. Todos los concellos sin excepción han mejorado su mercado de trabajo, aunque los sindicatos advierten de que no se trata de empleo nuevo.

El secretario comarcal de CIG-Salnés, Xoán Xosé Bouzas Aboi, “Tupi”, explica que una buena parte de las empresas de la zona están recuperando actividad tras este duro año de pandemia y que están repescando a los trabajadores que el año pasado se quedaron sin empleo a consecuencia de la crisis sanitaria. A ello se une la ampliación de horarios que entró en vigor en abril y los efectos de la Semana Santa en el mercado laboral.

Volviendo "a la normalidad, no a la nueva normalidad"

“Nos sorprendieron los datos, pero analizando la situación en detalle lo que ocurre es bastante sencillo: la gente que estaba con contratos precarios, temporales, al inicio de la pandemia, fueron al ERTE y al finalizar el expediente terminaron el tiempo que les quedaba de contrato y no fueron renovados. Ahora las empresas vuelven a una actividad más o menos normal, no a la nueva normalidad, y están rescatando ese tipo de contratos. Es decir, que antes eran eventuales y ahora también. Es la misma gente, no se crea empleo nuevo. Lo hemos visto en empresas concretas”, advierte Bouzas.

Pese a la incipiente recuperación de buena parte del tejido empresarial, desde CIG aclaran que hay otras que van a entrar en ERTE, como por ejemplo Carsa. También apuntan a que en determinados momentos de la pandemia en algunas empresas, sobre todo del sector de la alimentación (fábricas, etc.), se ha registrado “una sobreactividad”. “Es gente que fue cayendo y que ahora vuelven a llamarla”, precisa “Tupi”.

Efecto estacional

El sindicalista considera que además de la crisis sanitaria, otra de las causas que explica la reducción del paro en O Salnés es la estacional. “En la construcción con la llegada del buen tiempo aumenta el trabajo”, dice, en alusión a las tareas que se realizan en exterior como rehabilitaciones, renovaciones de cubiertas, pintado de fachadas, ...

También la Semana Santa se incluye en este efecto estacional, así como la ampliación de horarios en el sector servicios.

Concello a concello

Vilagarcía, Sanxenxo y Cambados concentran dos tercios del descenso del desempleo en O Salnés. La capital arousana bajó de 3.490 a 3.225 parados (265 menos), el municipio sanxenxino de 1.227 a 1.122 (105 menos) y el cambadés de 1.098 a 1.015 (83 menos).

Sin embargo el descenso en O Grove ha sido testimonial, con solo nueve desempleados menos en abril (de 997 a 988).

Vilanova ha pasado de 781 a 723 (58 menos), Meaño de 392 a 345 (47 menos), Meis de 328 a 296 (32 menos), Ribadumia de 336 a 305 (31 menos) y A Illa de 304 a 272 (32 menos).

El panorama hace un año

La situación ha mejorado con respecto al mes de marzo. Pero, ¿y en relación al inicio de la pandemia? La cifra conjunta de personas sin empleo en O Salnés era de 8.020 en abril de 2020, es decir, 271 menos que en la actualidad.

No obstante la subida del paro interanual se experimenta únicamente en cuatro concellos. Son O Grove, Sanxenxo, Ribadumia y Meaño. Los cinco concellos restantes han creado puestos de trabajo.

Llama la atención los datos de Sanxenxo y O Grove, con una destrucción de 122 y 209 empleos respectivamente desde abril de 2020.

En el caso del municipio meco, al inicio de la crisis sanitaria computaba 779 vecinos desocupados y ahora, 988. Sanxenxo contabilizaba 1.000, frente a los 1.122 actuales.

Por sectores, el paro en la comarca ha descendido en todos ellos, tanto en relación al mes pasado (marzo de 2021) como a hace doce meses (abril de 2021).

Aumenta la afiliación de autónomos

El presidente de UPTA España, el vilagarciano Eduardo Abad, se congratula de que el mes de abril haya concluido con un incremento de trabajadores por cuenta propia, sobre todo en la hostelería y el pequeño comercio, “los sectores tradicionales que más pérdidas han obtenido desde el inicio del COVID-19”.

Así las cosas, la provincia de Pontevedra cuenta con 67.277 autónomos, A Coruña con 84.683, Lugo con 33.028 y Ourense con 23.256. En total son 208.244 afiliados al RETA, 450 más que en el mes de marzo. “Los datos parecen reflejar una recuperación del empleo por cuenta propia, una mejora en la situación asfixiante que atravesaban miles de trabajadores autónomos. Por supuesto, además de estos resultados positivos están las ayudas al cese de actividad, los planes de rescate del Gobierno y de la Xunta de Galicia como elementos amortiguadores de los efectos de esta crisis económica”, declara Eduardo Abad, quien advierte de la “incertidumbre” entre consumidores y autónomos por el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo.