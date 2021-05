La sorprendente localización de un antiguo cruceiro en una "autopista" forestal de Meis

Marina Reboredo se calzó las botas de montaña y se puso a recorrer el municipio. Su fuente primaria fue el registro existente, y a partir de ahí buscó y rebuscó más construcciones con las informaciones que le proporcionaban otros compañeros del Ayuntamiento, como los trabajadores de obras y el de notificaciones, así como con los testimonios de los vecinos de mayor edad de cada lugar.

Fue así como, a base de escuchar y de caminar, descubrió numerosos elementos patrimoniales que permanecían ocultos bajo montañas de zarzas o que se encontraban en lugares tan apartados que ni siquiera eran conocidos por gente acostumbrada a recorrer Meis.

“Soy de Mosteiro, pero gracias a este trabajo he descubierto muchos lugares de Meis que no conocía”, admite la técnico. Ha ido parroquia a parroquia, lugar a lugar, metódicamente, y este trabajo le ha permitido hallar verdaderas joyas desconocidas, como el llamado Cruceiro Romano, una magnífica pieza barroca de principios del siglo XIX que se encuentra en un perdido cruce de pistas forestales, entre los lugares de Castiñeiras y Gondes, en Armenteira. Ni siquiera está recogido en el Plan Xeral de Urbanismo (PXOM) de Meis.

“Cuando estaba en Castiñeiras encontré de casualidad a una mujer mayor, y fue ella quien me habló de este cruceiro. Me contó que lo llamaban el Cruceiro Romano, y que estaba en un cruce de la ‘autopista’ por la que iban los vecinos de Gondes cuando se dirigían a Pontevedra”. La autopista es en realidad un estrecho e irregular camino forestal solo accesible a pie, en bicicleta de montaña o en un todoterreno curtido.

“Es un cruceiro precioso, y sobre todo me sorprendió por lo bien labrado que está y porque está prácticamente entero pese a encontrarse en un lugar perdido en medio del monte”, afirma Reboredo.

La historiadora del arte Alicia Padín destaca el valor estético del cruceiro descubierto en Meis

La pieza es una delicada obra de orfebrería en piedra, y contiene desde la imagen de un San Miguel Arcángel venciendo a Satanás -representado como una serpiente-, hasta un Cristo de la Sangre, con un angelote que recoge la sangre que le mana al Jesús crucificado por un costado. “Es una iconografía muy poco habitual”, resalta la historiadora del arte arousana Alicia Padín.

En el reverso, los canteros representaron una Dolorosa, con la particularidad de que la imagen del corazón atravesado por una daga está sobre la Virgen, y son dos ángeles los que sostienen el corazón.

Las personas de más edad

Los vecinos agradecen esta investigación, sobre todo los de mayor edad. “Les gusta, les parece bien que hagamos algo por mantener estas construcciones, porque forman parte de la historia del Concello”, afirma Marina Reboredo.

“Muchos de los elementos que he encontrado durante este trabajo fue gracias a personas de más de setenta años. De no ser por ellos, no habría localizado muchas cosas”, admite la técnico una vez concluida la fase del trabajo de campo.