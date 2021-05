Las mariscadoras de Carril, con el agua al cuello: “Podemos quedar un año sin cobrar”

"La cofradía va a contratar a un biólogo externo para ver qué hacer con el tema del cese" Rolando Vidal - Presidente de la agrupación de marisqueo a pie de Carril

Según relata el presidente de la agrupación de a pie, Rolando Vidal, “el patrón no quiso votar ese punto porque va a contratar a un biólogo externo” que determine la idoneidad del cese. “Nos dijo que el asunto estaría listo en una semana y media, pero va a ser complicado porque no sé si encontrará a alguien que diga si ochenta mariscadores deben ir al cese o no”, valora Vidal.

Informe de los biólogos de la Consellería

Ya existe un estudio elaborado por tres biólogos de la Consellería do Mar que concluye que la mortandad en los bancos marisqueros de la agrupación ha sido masiva. “Pero como ese informe no especifica si debemos ir al cese ni por cuánto tiempo, el patrón dice que no va a ser él quien lo decida”, apunta el directivo de la agrupación.

No obstante, el trámite que debe realizar la cofradía para que las mariscadoras puedan acogerse al cese de actividad es solicitar la adaptación del plan de explotación a la Consellería do Mar, organismo competente para autorizar o denegar cualquier cambio en el documento de trabajo, que en este caso pasaría por cerrar las zonas de extracción de las mariscadoras durante un año (hasta marzo de 2022).

Temor a que el ISM deniegue el cese debido al retraso en solicitarlo

Posponer la votación de la Xunta Xeral retrasa el proceso, pues aunque este órgano de gobierno del pósito apruebe la solicitud de la modificación del plan, como pronto sería a mediados de mayo. La Consellería todavía tendría que autorizar los cambios en el plan para tramitar el cese de actividad ante el ISM. “Nos iríamos a junio y la mortandad por las riadas fue en febrero y marzo. Si el ISM considera que es demasiado tarde desde que sucedió el evento que motiva el cese de fuerza mayor y nos lo deniega, nos quedaríamos con todas las zonas de trabajo cerradas hasta marzo de 2022. Tenemos un problema muy grande”, advierte Rolando Vidal.

Desde noviembre sin trabajar

Las mariscadoras carrilexas llevan sin faenar desde noviembre, es decir, hace seis meses. “Ahora estamos cobrando la prestación del cese del Gobierno, pero se nos acaba a finales de mayo y no sabemos qué va a pasar con nosotros. La incertidumbre es absoluta. La reunión de la Xunta Xeral tardó un mes en convocarse y ahora se pospone la votación. Creemos que es una maniobra más para fastidiarnos”, concluye el presidente de las mariscadoras.