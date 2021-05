No habrá moción de censura en Cambados debido al anunciado veto del Bloque Nacionalista Galego a esta posibilidad. Para presentar este documento, hay que registrarlo ya con una cifra de concejales suficiente para desbancar el actual gobierno, y esa condición no se cumple por la negativa del BNG a propiciar un cambio en el ejecutivo municipal. El plazo para la presentación del documento finaliza este sábado, 8 de mayo.

Al no haber moción de censura, los presupuestos municipales que llevó el bipartito a pleno serán aprobados, pero no de forma automática. Y es que la tramitación será como la ordinaria, de modo que habrá que dejar 15 días de exposición pública desde la publicación de las cuentas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y esperar después a que se presenten las correspondientes alegaciones, si se presentan.

Pero, más allá de que no haya prosperado una eventual moción de censura, el hecho de haber llegado a estos extremos y de que la aprobación de los presupuestos se haya dilatado en torno a mes y medio, todo este proceso puede tener lecturas políticas. Para el portavoz del Partido Popular, Luis Aragunde, la tiene, y es muy clara. “Esto debilita al gobierno municipal. Nacieron débiles, y siguen siendo débiles”.

Aragunde explica que ni se han planteado la posibilidad de sondear en serio la posibilidad de la moción de censura porque el BNG ya hizo pública su postura en varias ocasiones. Además, señala el líder popular, en una conversación de carácter informal llegó a preguntar al jefe de filas del BNG, Víctor Caamaño, si su posición era inamovible y este le contestó que sí.

Pero, sea como fuere, entiende que el bipartito logra una victoria pírrica al sacar adelante los presupuestos con la herramienta de la cuestión de confianza. “Los aprueban por la puerta de atrás. No podemos olvidar que los 17 concejales que tiene el pleno, 10 están en contra de estos presupuestos”.

E insistió en algunos de los argumentos ya expresados en su día para justificar la negativa del PP en las votaciones. “No hubo negociación, fue todo un paripé, una puesta en escena teatral”. También cree que se aproxima un tiempo político municipal marcado por la “inestabilidad”, “porque el gobierno municipal y el BNG están cada vez más enfrentados”.

Por su parte, la alcaldesa de Cambados y líder del PSOE, Fátima Abal espera que el proceso político que ha marcado las últimas semanas en Cambados pase factura a la oposición. “Espero que todo esto tenga repercusión, y que se vea quien trabajó por Cambados y quien se puso a hacer política destructiva en plena pandemia”.

La regidora cambadesa mantiene su punto de vista a que la negativa de la oposición al completo a respaldar tanto los salarios de los concejales liberados como los presupuestos municipales tiene la única finalidad de “fastidiar, por no decir otra palabra”. “Lo único que pretenden es desgastar al grupo de gobierno, pero no se dan cuenta de que no nos fastidian a nosotros, sino a todos los ciudadanos de Cambados”.