A Illa convertida nun debuxo a través dos ollos dos máis pequenos

A iniciativa consistía en reflectir, a través dun debuxo, algunha paisaxe da Illa. Para iso tan só había que contar co material necesario e, sobre todo, moita ilusión. Todo comezou sobre as 18.00 horas do domingo, cando Castro foi repartindo aos participantes polos rueiros que se atopan arredor da praza do Regueiro. Foron un número importante o que quedou nela, pero outros repartíronse pola Salga ou polo Portiño, para recoller nos debuxos o lusco e fusco ou a cheminea da antigua fábrica que coroa o último destes lugares.

Na actividade organizada por Laura Castro o pasado domingo participaron máis de 40 persoas entre un e 60 anos

Os que elixiron O Regueiro fixérono para “plasmar e denunciar a situación de abandono que vive a praza do Regueiro nestes momentos”, explicaba Castro, cansos de ver como o principal espazo de lecer do pobo se atopa “nun estado deplorable de conservación

A artista arousá que recolleu os máis de corenta debuxos para publicalos nun proxecto artistico personal chamado “A Ghatada”. Todos os debuxos sairán publicados en fotografías na páxina de Facebook e está valorando a posibilidade de habilitar algúns premios para os mellores traballos.

“Algúns debuxos denuncian a situación de abandono que vive a praza do Regueiro” Laura Castro - Impulsora de "A Illa no teu caderno"

A moza arousá recoñecía onte sentirse “moi satisfeita porque vin que a xente respostou moi ben a esta iniciativa, así que xa estamos argallando a posibilidade de repetila con maior organización e introducindo novas sorpresa; ao igual que o domingo, haberá coidado en todas as cuestións relacionadas co corfonavirus: gardando distancia de seguridade, facelo ao aire libre, mascarillas, e outras accións”. Repetir a iniciativa tamén se basea no feito de que “non hai ningún tipo de actividade cultural, artística ou de ocio na Illa nestes momentos e a xente bótaas moito de menos, e iso notouse na participación”.