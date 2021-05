La Policía Local busca a un vilanovés de 32 años que se fugó tras una colisión

El conductor está identificado pero al menos hasta el cierre de esta edición permanecía en paradero desconocido.

No obstante fuentes policiales precisan que al no haber otros vehículos implicados, en principio no elaborarán atestado. Apuntan que los daños a priori no alcanzan el valor necesario para que el caso vaya por lo penal, por lo que el conductor solo se enfrentaría a una denuncia administrativa, sin detención.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.00 horas del sábado, cuando un Opel Astra perdió el control y se salió de la vía, llevándose por delante un poste del tendido telefónico que cayó sobre la calzada. El turismo quedó seriamente dañado.