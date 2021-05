As dornas volven bicar o mar o Día das Letras Galegas

O regreso das embarcacións tradicionais ás augas da ría de Arousa converteuse hai anos nun evento na Illa, o porto onde se atopa a flota máis importante deste tipo de barcos de Galicia. Foi por iso polo que a asociación cultural e deportiva Dorna decidiu escoller un día senlleiro para levala a cabo, e que mellor xornada que a do 17 de maio, cando se festexa o Día das letras galegas. Desde hai máis de quince anos, fose no peirao do Xufre ou no Bao, artellábanse unha serie de eventos arredor desta xornada que ían desde a participación activa de gaiteiros ata o tradicional “bautizo de mar” dunha dorna recuperada ou feita de nova.

Sen embargo, o ano pasado non puido celebrarse o acto e este ano, vai ser moi diferente ao de etapas anteriores, todo polo maldito coronavirus que golpeou a sectores moi dispares, entre eles, o das embarcacións tradicionais.

Ao mar sairán embarcacións como o galeón "Rei do Mar" e a xeiteira "Nova Marina"

O presidente de Dorna, Salvador Allo, recoñece que “este ano vai ser todo moito máis sinxelo, tan só botaremos as embarcacións e faremos a primeira navegación da temporada”, unha navegación na que, ademais de varias dornas, van participar dúas das grandes xoias que ten a Escola de Navegación Tradicional, o galeón “Rei do Mar” e a xeiteira “Nova Marina”.

Este ano non haberá o bautizo de mar de ningunha dorna debido á pandemia. Existía a posibilidade de que dous veciños da Coruña bautizasen unha embarcación que adquiriron, pero os constantes confinamentos e restricións impediron que puidese estar lista para unha data tan significativa.

Mariña Tradicional

A navegación iniciarase desde unha das rampas que ten o peirao do Xufre debido á ausencia dunha Mariña Tradicional, un espazo de amarre para as embarcacións tradicionais que Dorna, a través da ENT, leva anos reclamando a Portos de Galicia, ata o momento, sen éxito, pese a que as evidencias amosan o necesaria que é para protexer o valioso patrimonio cultural que posúen.

Esa Mariña Tradicional faría unha dobre misión, a de servir de zona de amarre e protección ao máis de medio cento de embarcacións tradicionais, de distintas tipoloxías, que posúe a ENT e outras entidades, mentres que polo outro, convertiríase nun museo flotante no que amosar toda esta riqueza creada nas costas galegas para a súa navegación.

Encontros de Moaña

A tempada que comeza o vindeiro día 17 estará marcada este ano pola celebración dun dos eventos máis importantes da navegación tradicional, os Encontros, que terán lugar no peirao de Moaña entre o 5 e o 8 de agosto. Alí, a Escola de Navegación Tradicional da Illa participará cunha ampla representación entre os que se atoparán “O Rei do Mar” e a “Nova Marina” entre outros.

Os Encontros de Embarcacións Tradicionais celebraránse entre o 5 e o 8 de agosto no peirao de Moaña

Mentres se agarda á chegada desas datas, a entidade recuperará as actividades habituais despois do ano en branco que se pasou a causa da COVID-19. Esas actividades serán dúas das probas máis emblemáticas da navegación tradicional na ría de Arousa: a Volta á Arousa e a regata do Bao, ás que se sumará a homenaxe a Rosalía de Castro “Inchadiña branca vela”. A primeira destas actividades está prevista para o 26 de xuño, mentres que a regata do Bao será o 21 de agosto. A homenaxe a Rosalía celebrarase o 24 de xullo.