La cara y la cruz: Sanxenxo, Ribadumia y Meis bajan de nivel de restricciones y Cambados sube al alto

O Grove recupera la movilidad con otros concellos

Con respecto a O Grove (el martes los expertos decidieron bajarlo del nivel máximo al alto), ayer pudo empezar a disfrutar de su esperado desconfinamiento, pues se ha levantado el cierre perimetral, se permiten las reuniones de no convivientes (hasta un máximo de cuatro personas en interior y de seis en exterior) y el sector hostelero meco pudo reabrir sus negocios (no obstante la reanudación de la actividad no fue mayoritaria).

En cuanto a Vilanova, continúa con las restricciones máximas en vigor, al igual que otros dos concellos en Galicia, que son Cualedro y Laza, ambos en Ourense. Meaño se mantiene sin cambios en el nivel alto y Vilagarcía en el medio.

Uno de los municipios que desde el lunes verán suavizadas sus restricciones es Ribadumia, con dieciséis casos activos de COVID (sin cambios en veinticuatro horas), ya que pasa del nivel alto al medio, un cambio que redundará en los aforos de la hostelería y permitirá al sector trabajar tanto en terraza como en interior.

Sanxenxo, por su parte, sale de la zona de peligro al caer del nivel medio al bajo. Y Meis cae dos peldaños de golpe, del alto al bajo, por lo que se sumará a las otras dos localidades del distrito sanitario de O Salnés que ya se encuentran desde ayer en el nivel básico. Son A Illa y Catoira.

¿Cómo queda el mapa COVID de la comarca?

En resumidas cuentas, entre los concellos que cambian de nivel y los que se mantienen en el mismo, el mapa COVID de la comarca queda definido desde el lunes del siguiente modo: Vilanova en el nivel máximo de restricciones; O Grove, Cambados y Meaño en el alto; Vilagarcía y Ribadumia en el medio; y Sanxenxo, A Illa, Meis y Catoira en el bajo.

Evolución

Con respecto a la incidencia, en Cambados ha descendido la contabilizada a catorce días (se sitúa entre 150 y 250), pero la de la última semana ha crecido al haber diagnosticado a 21 personas en un periodo de tan solo siete días. Así, la incidencia se engloba en la horquilla de entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes, el mismo tramo en el que se encuentra Vilanova, actualmente cerrado perimetralmente al regirse por las limitaciones máximas.

Cambados pasó en un día de 30 a 38 casos activos de coronavirus. Mañana habrá un cribado para vecinos de 40 a 49 años

En solo un día el municipio albariñense pasó de 30 a 38 casos activos. Mañana se celebrará un cribado en el pabellón del colegio de San Tomé al que están convocados 1.600 vecinos de 40 a 49 años de edad. Las PCR se harán en horario de mañana y tarde.

Vilagarcía y Vilanova también aumentan sus contagios

Además de la mala evolución de Cambados, también han aumentado los contagios Vilagarcía (de 68 a 71) y Vilanova (de 38 a 42). La incidencia a siete días en la capital arousana está entre 75 y 125, mientras que la de Vilavano se ubica en el tramo de 125 a 250 (a catorce días supera los 250).

A Illa, a la cola con 3 positivos

El municipio en mejor situación es A Illa, con solo tres casos activos (uno menos que el jueves). También evolucionan de forma favorable Meis (7 positivos), Sanxenxo (15) y O Grove, que vuelve a bajar: ayer de 30 a 26. Ribadumia descontó dos casos (hasta 16) y Meaño se mantiene en 13.

La mitad de los meañeses convocados no acudió al cribado

Un positivo asintomático ha sido el resultado del cribado realizado en Meaño durante tres días de esta semana. Un cribado al que estaban llamadas 1.848 personas y al que acudieron 1.011, registrándose así una participación del 54,7 por ciento.

Los convocados eran vecinos de 30 a 49 años y de 65 a 75 y la participación fue similar en ambos tramos de edad: 689 de 1.247 de 30 a 49 años y 322 de 602 ciudadanos de 65 a 75. Este fue el segundo de los cribados realizados este año en Meaño.

El anterior tuviera lugar en febrero, cuando se citaran a 1.800 personas de entre 30 y 60 años y que, en aquella ocasión, se saldara sin ningún positivo.

Actualmente Meaño cuenta con trece casos activos, lo que supone un promedio de 245 por cada 100.000 habitantes, por lo que el municipio meañés continúa en el nivel alto de restricciones COVID. Informa Tino Hermida.

Diez positivos en el colegio de Corón y un aula cerrada en A Illa

Los centros educativos de la comarca suman un total de 40 casos de coronavirus, cinco más que tres días atrás. El colegio con más positivos es el CEIP San Roque de Corón, en Vilanova, con un total de diez, según el parte emitido ayer por el Sergas. El Viñagrande registra uno, Xulio Camba dos y el IES A Basella uno.

Fuentes consultadas por este periódico afirman que está cerrada un aula de Primaria en el colegio Torre-Illa, en A Illa de Arousa, a consecuencia de un positivo detectado entre el alumnado.

En Vilagarcía los contagios en el ámbito educativo ascienden a doce. Se reparten entre el Centro de Educación Especial (1), A Escardia (1), A Lomba (1), Arealonga (1), Vilaxoán (1), Rosalía de Castro (1), EEI Vagalume (1), Sagrada Familia (2), instituto de Carril (1) y Bouza Brey (2). En Ribadumia hay dos casos, en Meaño tres, en O Grove cuatro, y Catoira uno.