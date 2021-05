Beatriz Castro: “Este finde y el de las Letras van a marcar el despegue de la hostelería”

Beatriz Castro es una conocida empresaria del sector de la hostelería, además de ser la presidenta local y portavoz del PP de O Grove. Como representante de un hotel de apartamentos con servicios especializados en mascotas, el Cons da Garda; como responsable de las plataformas Caylu y AlójateSalnés, y dada su condición de concejala y vecina, su opinión puede ayudar a entender cómo viven los mecos esta pandemia después de superar un nuevo confinamiento perimetral; y cuando ayer se reabría la hostelería local, aunque solo en terrazas y al 50%.

–Corren tiempos difíciles para un motor económico en O Grove como la hostelería...

–Mucho. Y finalizar la Semana Santa con otro cierre perimetral debido al incremento de casos en nuestro pueblo fue un jarro de agua fría que hizo que empezáramos a pensar en el verano con demasiadas incertidumbres.

–¿Y cómo soportan los grovenses, y sobre todo, los hosteleros, una situación así?

–No cabe duda de que la situación no fue bien encajada por la hostelería a nivel general. Pero no quedó más remedio que encarar la situación con resignación y con la mirada puesta en el verano; con la esperanza de que se viva, al menos, la misma situación del año pasado.

Lo cierto es que se está repitiendo el mismo comportamiento de hace un año por parte de los potenciales clientes, con un incremento en la demanda en viviendas turísticas independientes (preferiblemente con piscina) y en apartamentos, al igual que con un aumento de reservas en los hoteles.

–¿Es eso cierto, se nota, a pesar de todo, el tirón estival en la demanda de plazas?

–En nuestro caso puedo decir que cuando anunciamos la reapertura del Cons da Garda para el puente de San José, tras muchos meses cerrados y habiendo conseguido un nivel de ocupación del 100% en Semana Santa, las reservas comenzaron a despertar del letargo en el que llevaban meses sumidas, e incluso se había recuperado en apenas dos semanas de apertura una demanda creciente para los findes, la cual tuvo que ser cancelada a medida que se iba conociendo el nuevo mapa de restricciones que nos mantenía en nivel máximo.

Pues bien, desde el momento en que se anunció esta nueva reapertura, el teléfono ha vuelto a sonar en los hoteles, y durante los tres últimos días han sido muchos los que han llamado con la esperanza de cruzar el istmo para visitar el municipio meco. Incluso ya este mismo fin de semana.

Al igual que se está demandando el finde, con puente festivo incluido, del Día das Letras Galegas. Sin duda, tanto ese como el que disfrutamos ahora mismo son dos puentes que van a marcar el despegue del sector en la comarca y no pasarán desapercibidos, ya que los gallegos están nuevamente dispuestos a desconectar en O Grove.

–Hablaba usted antes del creciente interés de los turistas por visitar O Grove en verano ¿Cuáles son las previsiones?

–Se esperan niveles de ocupación aceptables, siempre y cuando se permita la movilidad entre comunidades. Madrid, Asturias, Castilla León y País Vasco son las comunidades donde parece haber más ciudadanos dispuestos a visitarnos.

–¿Cómo lo sabe?

–Porque desde el domingo pasado han estado llegando múltiples peticiones y consultas vía email o telefónicas, y las preguntas más frecuentes guardan relación con la política de cancelaciones en caso de que empeore la situación por el COVID, lo que demuestra tanto el interés de los clientes por visitarnos como su incertidumbre y el temor a perder las garantías de sus reservas en caso de cancelación.

–También decía usted que aumenta la demanda de viviendas turísticas y apartamentos. ¿En qué se basa?

–En la base de datos que manejamos en la plataforma AlójateSalnés. Es de destacar el incremento en la demanda de viviendas turísticas en la zona, especialmente en San Vicente, lo cual refuerza más si cabe la relevancia que está cogiendo en los últimos años este rincón del municipio grovense. Sus playas y su entorno son su principal escaparate para posicionarse como el lugar turístico por excelencia de las Rías Baixas y el preferido por quienes piensan en visitar O Grove.

–En resumen, ¿empieza la desescalada de verdad?

–Poco a poco y con mucha prudencia. Previsiblemente, no será hasta finales de junio cuando podamos parecer un pueblo “normal”, cuando el comienzo de la época estival facilite la afluencia de visitantes.

Lógicamente, estarán todas las miradas puestas en el nivel de retroceso del COVID, que esperamos que disminuya de forma notable y desaparezca cuanto antes, ya que la situación será insostenible si se sigue cerrando la hostelería, ya que eso genera unas pérdidas económicas sin precedentes de las que, sin duda, costará recuperarse.

–La situación parece aún muy complicada para los restaurantes de O Grove, al menos mientras la hostelería solo pueda funcionar en terraza, ¡y al 50%!

–Cierto es que hay restaurantes todavía temerosos que no se atreven a abrir sus puertas, por lo que previsiblemente esperarán a recuperar el nivel sanitario de restricciones medio o bajo, que permite trabajar con un poco más de holgura al abrir el interior de los locales, ya que el clima no está favoreciendo demasiado la reapertura de terrazas. Son muchos los escépticos que dudan en sacar a su personal del ERTE, puesto que no confían en que la situación mejore o se estabilice.

–Algunos parece que seguirán explotando eso del servicio a domicilio que tan buenos resultados parece haber dado en los últimos meses...

–Es cierto que el delivery sigue en auge, especialmente por las noches y durante el fin de semana, por lo que se está estabilizando esta práctica como algo habitual en las casas, que ahora tienen un amplio abanico donde poder elegir cuando antes tenían una oferta mucho más limitada. Son muchos los restaurantes que han apostado por este servicio y piensan seguir apostando por el aunque se flexibilicen las restricciones.

Especialmente en el extrarradio, donde se agradece enormemente que cuando antes nadie llegaba ahora llegue una plataforma como Caylu. Por lo general, el que prueba una vez, repite.

–Parece que esa plataforma sigue funcionando bien y ampliando horizontes.

–Así es. El pasado fin de semana también iniciaba su andadura en Marín, y próximamente continuará su expansión por la comarca de O Morrazo, como ya se había anunciado hace semanas.

En mayo Caylu también empezará a funcionar en Lugo, de la mano de Celeste Rivera, actual propietaria del restaurante La Lucense, en O Grove, que se hará cargo de la franquicia en aquella provincia.

Asimismo, en la ciudad de Pontevedra, que hasta la fecha gestionábamos yo misma y Antonio Luaña, pasará también a franquiciarse en mayo por José Manuel Toba e Isidoro Márquez, actual responsable de la franquicia de O Salnés Norte, que comprende los municipios de Cambados, Vilagarcía, Vilanova y A Illa. De este modo, Pontevedra se abrirá mucho más al extrarradio, llegando incluso a Vilaboa y Arcade y poniendo en marcha el servicio “intermunicipios” que ya funciona con éxito en O Salnés.

–¿Cuál es la clave?

–Son tres. Por un lado está la sostenibilidad, con motos eléctricas propias, cumpliendo normativa europea de respeto y protección medioambiental. Por otro, el servicio de calidad, llegando en tiempo y forma a aquellos lugares donde las grandes multinacionales del delivery no consiguen llegar porque solo se preocupan de la facturación rápida en las grandes ciudades. Y por último, el equipo, ofreciendo contratos dignos para todos los trabajadores de Caylu. Y debo decir que en solo nueve meses tenemos ya cinco franquicias y hemos logrado generar más de cincuenta puestos de trabajo directos.