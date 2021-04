Las células tóxicas que afectan al mejillón también cierran bancos marisqueros

El episodio tóxico provocado por el afloramiento de primavera se ha visto reforzado en las últimas jornadas. Los niveles de células se han incrementado de tal forma que no solo provocaron el cierre de nuevos polígonos bateeiros, sino que empiezan a afectar también a los bancos marisqueros, lo cual deriva en la clausura temporal de alguno de ellos.

Este proceso natural, como todos los demás, está siendo seguido muy de ceca por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), en cuyos laboratorios se obtuvieron ayer unos resultados analíticos que atestiguan el incremento de las toxinas lipofílicas, en las que predomina la diarreica (DSP).

Samil y Baiona

Esto se hace notar en las estaciones de medición Boca Sur, Boca Norte, Samil y Baiona, en lo que respecta a la incidencia de las biotoxinas en la ría de Vigo. Al igual que se aprecia en las de Combarro, Aldán, Bueu, Raxó, Boca Sur y Tambo, en la de Pontevedra.

Junto a la diarreica, presente también en las estaciones de Arnela y Sada, en la ría de Ares-Betanzos, el laboratorio que dirige Covadonga Salgado registró incrementos de toxina amnésica (ASP) en esa misma ría y en Combarro.

25 polígonos cerrados

Es por todo ello que, en base a los datos actualizados a las ocho de la tarde de ayer –pueden cambiar en cualquier momento–, hay 25 polígonos bateeiros cerrados en toda Galicia y 26 abiertos, estos últimos repartidos entre las rías de Arousa (16) y Vigo (10).

En cuanto a la situación que atraviesan los bancos de moluscos infaunales, es decir, las especies que, como la almeja, el berberecho o la navaja, viven enterradas en el substrato, hay que resaltar que la situación también tiende a empeorar, aunque por ahora solo hay cuatro zonas cerradas en toda la comunidad autónoma.

Una lo está desde el día 1 –la de Fisterra–, mientras que las otras tres se clausuraron ayer. Son las de Corme-Laxe, Cedeira y la Zona V de Pontevedra.

Toxina paralizante (PSP)

En las resoluciones dictadas por el Intecmar, firmadas por Covadonga Salgado, se hace constar que el cierre a la extracción de infaunales en Pontevedra y Corme-Laxe, en este caso con excepción de la navaja y el longueirón, se deben a la acumulación de fitoplancton portador de lipofílicas, mientras que la prohibición para Cedeira obedece a un exceso de toxina paralizante (PSP).

Junto a esas tres resoluciones de prohibición de extracción de infaunales se dictaron también ayer otras referidas al cultivo de moluscos bivalvos en viveros flotantes, en este caso para decretar los cierres efectivos o cautelares de ocho polígonos bateeiros.

Se trata de los Muros A y Noia A, en la ría de Muros–Noia, y, ya en Arousa, de los Ribeira C, Cambados A1, Cambados B, Cambados C Norte, Pobra H y Cambados C Sur.

En resumen, que el polígono de Baiona, los ocho de la ría de Pontevedra, los cuatro localizados en Muros-Noia y los dos de Ares-Betanzos tienen prohibida la extracción de mejillón.

Como sucede en los Cangas F y Cangas G, en la ría de Vigo, donde aún le quedan diez operativos: los Cangas H, C, D y E, los Redondela A, B, C, D y E y el Vigo A.

Como cerrados están ocho de los polígonos de la ría de Arousa, donde hay dieciséis aún disponibles; entre ellos el Grove C3 y el Grove C1, que pueden ser los siguientes en cerrar si el episodio tóxico sigue en aumento.