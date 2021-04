El vilagarciano al que nadie consigue hacer caer en televisión

Ser el concursante a batir en un programa de referencia a nivel nacional ya tiene de por sí su enjundia, pero si además se superan todos los récords de permanencia en el concurso se entiende que eso solo está al alcance de algunos elegidos. Ese es el caso de Borja Santamaría que en el “Ahora caigo” está siendo capaz de posponer su caída y ya acumula 16 duelos saliendo airoso para desesperación de sus rivales.

La dinámica del programa que acumula diez años en la parrilla vespertina de lunes a viernes pasa por batirse en duelo con hasta ocho rivales por cada día de emisión

La dinámica del programa que acumula diez años en la parrilla vespertina de lunes a viernes pasa por batirse en duelo con hasta ocho rivales por cada día de emisión. El único factor de desequilibrio no es otro que la cultura general, algo en lo que el vilagarciano se está mostrando absolutamente diferencial a todos los que se ha enfrentado hasta la fecha.

Tal es su dominio del juego que cada día de los que ha participado se ha jugado la posibilidad de ganar muchos miles de euros. Todo ello después de superar a ocho rivales en cada uno de los programas y obtener un montante acumulado en dinero que se juega, a todo o nada, en una ronda final de diez preguntas en las que necesita un pleno de aciertos para acumular una mayor bolsa.

En la tarde de ayer se jugó la posibilidad de llevarse 96.000 euros más, pero no pudo ser

Sin ir más lejos, en la tarde de ayer se jugó la posibilidad de llevarse 96.000 euros, pero no pudo ser y no logró aumentar los 84.002 euros que ya tiene en su bolsillo merced a lo acumulado previamente. Dos preguntas le privaron de tal posibilidad. Además no es la primera vez que le sucede, puesto que lo ya ganado consiguió reunirlo en únicamente dos de los 16 programas en los que ha participado.

Un programa, el de ayer, en el que Borja Santamaría lució además una camiseta de Arousa Moza, la asociación vilagarciana que él mismo preside al igual que el Liceo Casino, actualmente. Además, reconoció que el portar la camiseta era una especie de reivindicación de las capacidades de la juventud.

Además del récord de longevidad en el programa, el vilagarciano está muy cerca de superar también el tope de ganancias. Otro mérito a añadir y del que solo le separan 3.000 euros.

Una curiosidad va añadida a la talentosa capacidad de Borja Santamaría para seguir invicto en el programa y es que hace ahora nueve años que él mismo también participó en el “Ahora caigo”. En aquella ocasión perdió ante el actor Santi Millán convirtiéndose en su primera experiencia televisiva de una trayectoria en concursos que ya comprende varios episodios tanto a nivel nacional como autonómico. De momento, continúa adelante y cada tarde, a eso de las seis, se seguirán buscando rivales para un campeón que parece imbatible.