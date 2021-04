Los taxistas urgen su vacunación: “Uno de nosotros puede contagiar a mucha gente”

Los taxistas han sufrido con dureza la embestida de la crisis económica aparejada al COVID, y por si eso no bastase, están muy expuestos al contagio. A lo largo del día trasladan a mucha gente, y en ocasiones pasan bastante tiempo en un espacio cerrado como es un coche con no convivientes. Por mucho que se utilice la mascarilla y se ventile algo el habitáculo, el riesgo cero no existe. Por ello, son muchos los autopatronos que solicitan ser incluidos en los grupos profesionales prioritarios para recibir la vacuna del coronavirus. “Los propios clientes nos preguntan si sabemos cuándo nos vacunarán. Para ellos, sería una tranquilidad saber que estamos vacunados, pues irían más seguros en el taxi”, afirma el delegado de los taxistas de Vilagarcía, Karim Tariguente.

La propuesta de Tariguente ha sido realizada por otras organizaciones de autopatronos, y en ocasiones con éxito. En el País Vasco, la Federación Vasca del Taxi solicitó en numerosas ocasiones al gobierno autonómico la vacunación de los taxistas, y finalmente lo logró. Por ello, hoy los autopatronos vascos son los únicos de España que están inmunizados contra el coronavirus por su profesión. Todos los demás deben esperar a que les toque su turno por edad.

“Uno de nosotros puede contagiar a mucha gente”, plantea otro conductor arousano. Recuerda que ellos adoptan todas las medidas posibles por reducir el riesgo al máximo, pero que evitarlo completamente es imposible. Y por las características de su trabajo, un conductor que hubiese contraído el COVID podría infectar a varias personas, por mucho que con mascarilla y ventilación haya menos posibilidades. Precisamente, el hecho de tener tantos contactos sociales hizo que algunas comunidades autónomas, como las de Andalucía o Madrid, planteasen en su día al Ministerio de Sanidad la posibilidad de que los taxistas fuesen considerados un grupo profesional prioritario en la vacunación. Sin embargo, no fueron escuchadas.

En Galicia se ha priorizado la vacunación por edad, de modo que fuesen inmunizadas antes las personas con más riesgo de desarrollar complicaciones importantes por COVID. No obstante, algunos técnicos han manifestado también que hay que vacunar lo antes posible a aquellas personas con más contactos sociales debido a su trabajo, como el personal de supermercado, de hostelería y los taxistas.