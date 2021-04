El Concello de Cambados retira al Judo Club Senín la cesión de uso de instalaciones

El fundamento de la medida radica, según explicó Fátima Abal, “en un incumplimiento reiterado de los protocolos y las normas establecidas en pandemia”. Por su parte, Leiro subrayó que “la presunta agresión está en manos de la justicia y no somos jueces, pero sí nos consta que se incumplieron por parte del club una serie de normas establecidas”.

Ahondó la concejala en que la causa principal, si bien no la única, está en el superar el horario establecido para la actividad y abandonar la instalación. “Se me notifica desde el departamento de deportes sobre finales de marzo que este club está incumpliendo el horario de cierre. Mi intención era la de hablar con el club para exigirles que cumplieran el horario, pero sucedió la presunta agresión antes. Me consta que no entregaban las hojas de asistencia y fueron hechos reiterados”.

Al respecto de la decisión de apartar al Judo Club Senín de la posibilidad de disponer de una instalación cedida por el Concello es algo que para Fátima Abal “la solución es la misma que adoptaríamos con cualquier club que cometiese estos incumplimientos. La de revocar la cesión de uso de instalaciones municipales. Todos los clubes lo saben”.

Además de aclarar que la decisión del desamparo municipal solo obedece al asunto de instalaciones, aunque sí recibirán subvención, la alcaldesa sostiene que “hay muchos clubes que hacen uso gratuito de las instalaciones y es un agravio comparativo para otros clubes que sí cumplen las normas el quedarse sin una instalación o sin unas horas de uso que van en favor de un club que no cumple el protocolo”.

Remarcó Abal Roma que “ya se le dieron varios avisos y se seguía incumpliendo. De ahí nuestra decisión. No podemos tener un club amparado por el Concello, que esté incumpliendo ese protocolo. El Concello de Cambados no va a valorar si existe una conducta delictiva, pero no podemos amparar a un club que no se ajusta a las normas, al protocolo ni a los horarios y que ni siquiera respetaba el toque de queda”.

Desde el club anuncian medidas legales y que "24 alumnos del club se quedan tirados en la calle tres días antes de su competición"

Por su parte, el Judo Club Senín ha anunciado que “tomará las medidas legales pertinentes para que el ayuntamiento demuestre esas acusaciones”. Además subraya que “24 alumnos del club se quedan tirados en la calle tres días antes de su competición”.