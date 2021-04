La “entrada Xacobea de Galicia” reivindica más apoyo de la Xunta

El Concello de O Grove es uno de los más castigados por la pandemia, de ahí que lleve semanas en el nivel máximo de restricciones. Como también es uno de los destinos turísticos más importantes de Galicia y un pueblo histórica y culturalmente vinculado a la traslación de los restos del Apóstol Santiago. En base a todo ello, y teniendo en cuenta que se celebra el Xacobeo, “necesita ahora más apoyo e inversión que nunca”.

Así se pronuncia su alcalde, el socialista José Cacabelos Rico, quien reivindica a O Grove como “puerta de entrada Xacobea” para volver a exigir a la Xunta “que invierta” en su localidad y deje de “discriminarla”. Lo que quiere decir es que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo “tiene que ser un organismo más objetivo y menos partidista”.

A lo que añade que las demandas que plantea no son un capricho suyo, sino que “también Miguel Pérez (PP), cuando fue alcalde, hacía reclamaciones similares, pues llevamos demasiados años pendientes de los mismos proyectos”.

Tanto es así que “si analizamos lo que gastó la Xunta en nuestro pueblo en la última década solo aparecen los 450.000 euros de la reforma de la guardería, lo cual constituye un pobre balance que nos hace sentirnos discriminados respecto a otros pueblos de la comarca y la provincia”.

“Sin un buen puerto deportivo no podemos recibir peregrinos marítimos, a pesar de que somos la puerta de entrada de la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, por mucho que pese a algunos” José Antonio Cacabelos Rico - Alcalde de O Grove

“Deuda histórica”

Con esto “no critico que se invierta en ellos, y me alegro de que así sea –reflexiona el regidor–; lo que demando es que se haga lo propio en el nuestro, donde llevamos demasiado tiempo reclamando el puerto deportivo, el desdoblamiento de la vía rápida, centro de salud y el centro de día”.

Aunque eso es solo el comienzo, ya que “en la deuda histórica de la Xunta con O Grove también se encuentra la ampliación del dique de Porto Meloxo, la reordenación del puerto de O Corgo, la firma de un convenio para transformar la avenida de Luis A. Mestre o la reposición de la tubería de agua que pasa por A Lanzada, antes de que nos quedemos desabastecidos”.

Eso “sin olvidar la adaptación de la carretera desde A Lanzada a San Vicente, que necesita desde hace años una reforma integral”, espeta Cacabelos, convencido de que no reclama “nada que no se hiciera en otros municipios”.

Dicho lo cual, sugiere que “no invertir en O Grove supone perder potencialidad y desaprovechar la riqueza patrimonial y turística de nuestro pueblo, lo cual no solo nos perjudica a nosotros, sino a toda Galicia”.

Y relacionando todo esto con la situación de O Grove como “entrada Xacobea a Galicia”, el alcalde pone un ejemplo: “Sin un buen puerto deportivo no podemos recibir peregrinos marítimos, a pesar de que somos la puerta de entrada de la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, por mucho que pese a algunos”.

En este sentido, aprovecha para recordar que en el yacimiento de Adro Vello se encontró la famosa moneda del siglo XII a la que se puso el nombre de ese espacio, y en la que está acuñada una referencia indiscutible a la traslación de los restos de Apóstol Santiago desde Palestina hasta Pontecesures.

La Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla

Es “la prueba evidente de que somos el origen de la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla”, insiste José Cacabelos, antes de sentenciar que, “a pesar de esa vinculación histórica, cultural, religiosa y turística al Xacobeo y todo cuanto lo rodea, seguimos siendo víctimas de una clara discriminación por parte de la Xunta”.

Decir esto “no es una declaración de guerra, ni mucho menos, sino una forma de reclamar un trato justo; y no es cosa de Cacabelos ni del PSOE, sino algo que los vecinos llevan años solicitando porque ven que a causa de la nula inversión de la Xunta nos estamos quedando atrás en algunos ámbitos”, reflexiona el alcalde.

Un itinerario cultural, turístico y religioso gestado en 1963, en A Toxa Al hilo de todo esto y del papel que juega O Grove, también hay que recordar que la Ruta Xacobea conmemora el último tramo de la travesía marítimo-fluvial que realizó la barca en la que, según la leyenda, se trasladaban los restos del Apóstol Santiago. Un itinerario entre la ciudad de Jaffa, al Sur de la actual Tel Aviv (Israel) e Iria Flavia, a través de las aguas del Mediterráneo y Atlántico, adentrándose en la ría de Arousa por la costa de la península de O Grove, en aquel tiempo conocido como San Vicente de los Groves. La ruta pasaba frente al yacimiento arqueológico de Adro Vello, en la playa de O Carreiro, para avanzar por hacia los ríos Ulla y Sar y arribar en el puerto de Murgadán ( Iria), donde se amarró la barca que portaba el cuerpo decapitado del Apóstol Santiago, acompañado por sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio. Se trata, precisamente, de la iconografía que se representa tanto en la moneda aparecida en la necrópolis de Adro Vello como en el sello municipal del Concello de Padrón. La Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla se gestó en el año 1963, en el transcurso de una "la Asamblea provincial de turismo" celebrada en la isla grovense de A Toxa. Se creó inicialmente una asociación, desde hace años reconvertida en Fundación, con la intención de "conmemorar la Traslación del Apóstol Santiago desde el puerto de Jaffa hasta Iria Flavia", convirtiéndose desde entonces en una plataforma de promoción cultural y turística de los municipios que se bañan en la Ruta Xacobea. También de sus puertos y entidades como el Club Náutico de San Vicente de O Grove, por situarse en la parroquia donde se encuentra la necrópolis de Adro Vello, y en el primer puerto localizado antes de ese yacimiento, el de Pedras Negras.

La avenida de Luis A. Mestre y el abastecimiento

“Lo que queremos –termina José Cacabelos– es poder competir en igualdad de condiciones que los demás pueblos, y eso no puede lograrse si la avenida que accede al centro urbano parece un campo de minas y no es reformada por la Xunta ni traspasada, o si ni siquiera podemos garantizar a vecinos y visitantes el abastecimiento de agua por disponer de una tubería general que rompe continuamente y para la que se necesita un dinero que el Gobierno de Galicia no está dispuesto a aportar”.

No censura las mejoras que puedan introducirse en Sanxenxo, pero sí el hecho de que su pueblo “no tenga las mismas oportunidades”. Y como muestra: “Somos el único puerto de la ría que carece de instalaciones náutico-deportivas, aún siendo el municipio turísticamente más importante de la misma”.

El concurso de ideas para renovar el muelle de Portonovo, detonante de las críticas del regidor grovense

No es la primera vez que O Grove envidia a Sanxenxo. Mejor dicho, no es la primera vez que el municipio meco se siente discriminado frente a la localidad vecina. Sobre todo, en relación con el trato que recibe por parte de la Xunta de Galicia.

Y vuelve a suceder, esta vez después de que el ente público Portos de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, firmara un convenio con el Ayuntamiento de Sanxenxo mediante el que poner en marcha un concurso de ideas a partir del cual reordenar y potenciar Portonovo.

Es decir, que se impulsa exactamente lo mismo que tanto anhela O Grove, empeñado en conseguir respuestas a algo que reclama desde hace décadas: la reordenación del puerto de O Corgo.

Pero, una vez más, “a Sanxenxo si y a nosotros no”, lamenta José Cacabelos Rico, el alcalde grovense, quien hace unos días se reunía con la presidenta de Portos, Susana Lenguas, para volver a plantearle lo mismo de siempre; las mismas reivindicaciones que los mecos tienen sobre la mesa y que alguien guarda en un cajón desde hace un par de décadas, independientemente de quién fuera el alcalde y cuál fuera su partido.

La "deuda histórica"

¿Y cuáles son? Pues desafectar los terrenos de O Corgo que ya no tienen usos portuarios, regular las terrazas de la hostelería que se asientan sobre los mismos, determinar dónde terminan las competencias y obligaciones de Portos de Galicia (y dónde empiezan las del Concello), estudiar la construcción de una nueva grávense dársena pesquera (en Con das Señoritas) y utilizar la superficie que ocupa actualmente para construir el ansiado puerto deportivo.

Esas son las claves y esas, las deudas pendientes. Por eso el gobierno local “monta en cólera” ahora que ve, “una vez más”, que Portos y la Xunta abren la mano con Sanxenxo mientras mantienen el puño cerrado con O Grove.