El tándem Lueiro-Goday entrega 6.000 euros

El Concello de O Grove convoca una nueva edición, y ya van nueve, del concurso de pintura con el que rinde homenaje a Ernesto Goday, de tal forma que brinda a artistas y/o aficionados una nueva oportunidad de llevarse 3.000 euros.

Es un certamen que se suma a otro convocado con anterioridad y dotado con otros 3.000 euros, como es el Premio Manuel Lueiro Rey de novela corta.

Es decir, que están lanzadas dos citas plenamente consolidadas en el panorama cultural gallego que, además de entregar 6.000 euros, sirven para rendir homenaje a los dos personajes más ilustres de la localidad meca, contribuyendo así a mantener vivo su legado y dando a conocer su vida y su obra a las nuevas generaciones.

Respecto al certamen pictórico que lleva el nombre de Ernesto Goday, la edil de Cultura, Noemí Outeda, explica que puede participar cualquier persona mayor de edad que presente una obra figurativa, inédita y original, con unas dimensiones comprendidas entre 60 x 50 y 150 x 150, realizada con técnica libre.

Como siempre, las obras deben estar relacionadas con el paisaje natural y/o urbano de O Grove y sus habitantes, siendo preciso que los concursantes aporten con la inscripción, antes del 30 de septiembre, una foto de la obra en formato digital.

Puede remitirse por correo electrónico a casadacultura@concellodogrove.es o bien por correo postal, a Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, Monte da Vila, 11, CP 36980, O Grove (Pontevedra).

Noemí Outeda resalta, además, que un jurado compuesto por profesionales del mundo del arte realizará una preselección que se comunicará a los interesados en octubre.

De este modo, las obras elegidas, entre las que estará la ganadora, deberán enviarse al Concello para formar parte de la exposición que se organiza cada año con el concurso y para integrar, también, el “Catálogo 2021”.

Con esta convocatoria puede recordarse que “Idiosincrasia da romaría da Lanzada”, el cuadro pintado por el lucense Miguel Anxo Macía Martínez, fue el vencedor del “VIII Concurso de Pintura Ernesto Goday”. Se trata de un óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 89 por 146 centímetros en el que puede observarse a los tradicionales personajes de la popular Romaría da Lanzada.

De este modo, el artista se llevó los 3.000 euros con los que está dotado este premio e inscribía su nombre en una relación de ganadores en la que, de hecho, ya aparecía desde hace mucho, puesto que se trata del vencedor de la primera edición.

En aquella ocasión se hizo con el primer puesto del certamen gracias a la obra titulada “No Grove”, un óleo sobre tablero con unas dimensiones de 60 por 150 centímetros en el que reflejaba la actividad de los pescadores y mariscadores del municipio durante la descarga de las cajas de producto en el puerto y la lonja.

Han pasado siete años desde aquella ocasión, cuando Macía se impuso a artistas como los mecos José Miguel Besada Costa y Carlos Álvarez Besada, quienes con las obras tituladas “Marusía” y “Lara no Espiño” conseguían sendos accésit. Al igual que Diego Vites García, con la obra “ Bruce Nauman camiña de forma esaxerada por unha batea”.

El año pasado no solo Miguel Anxo Macía Martínez repetía en lo más alto del podio. También lo hacía, colocando uno de sus cuadros entre los trabajos destacados por el jurado, el artista grovense Carlos Álvarez, con la obra bautizada como “Homenaxe ás mulleres do mar”.

Y no es la primera vez que el meco hace gala de su buen hacer, como lo demostró en 2016, cuando ganó el concurso con “Parlamento”.

Ya son muchos los artistas de todo el país que han contribuido a homenajear a Ernesto Goday. Entre ellos Raúl Gil Rodríguez, de San Adrián (Navarra), quien con la obra “En calma” ganó hace dos años la sexta edición del concurso, cuando Antonio Gutiérrez Rodríguez (Ames) fue distinguido por la obra “Dora La Canaria”.

Ya en 2019 el mérito había sido para “Áncora” del pontevedrés Jorge Garrido y obras como “La lonja y sus gentes”, de José Pedro Izquierdo Pérez, o “Bágoas de pedra”, de Aida Donoso.

El año pasado no solo Miguel Anxo Macía Martínez resultaba vencedor en el concurso convocado por el Concello de O Grove para homenajear a Ernesto Goday También lo eran, de algún modo, los artistas cuyos trabajos atesoraban tanta calidad que fueron distinguidos por el jurado.

Es el caso del citado “Homenaxe ás mulleres do mar”, un cuadro del artista local Carlos Álvarez Besada que, como su propio título indica, se convierte en un homenaje a las mariscadoras mecas.

Una temática marinera que estaba muy presente en la obra de Ernesto Goday y que también lo está en los otros dos trabajos destacados por el jurado en 2020, como fueron “Peirao”, un cuadro de Manuel Carballeira Rivas, y “Mariscadora”, de Manuel Ángel Serantes.

En cuanto al concurso literario que recuerda a Manuel Lueiro, ya se explicó en su momento que los textos, escritos en gallego, deben ser presentados antes del 15 de septiembre, con una extensión mínima de 50 páginas y un máximo de 100.

Las bases determinan que las obras sean escritas en folio tamaño Din A4; con aproximadamente 2.500 caracteres en cada una y un espacio entre líneas de 1,5.

Manuel Lueiro Rey nació el 9 de abril de 1916 en Fornelos de Montes y falleció en O Grove el 11 de octubre de 1990. Es uno de los personajes más conocidos e importantes de la localidad meca. Hijo de Albino Lueiro Soto, que fue profesor en la villa, el literato siempre estuvo muy ligado al día a día del municipio, donde realizó sus primeros trabajos, tuvo una importante vida social e incluso jugó en el club local Anduriña y fue concejal de Cultura.

Con solo 17 años Manuel Lueiro Rey empezó a colaborar en el periódico "El país pontevedrés", centrando su primer artículo en la pena de muerte. Desde la posguerra, usando el seudónimo "Gudea", el literato meco colaboró con otros medios de comunicación escritos de toda España, antes de que en 1950 publicara su primer libro, "Nacencia. Cuentos y poemas".

Le siguieron sus trabajos en radio, pero también una nueva publicación literaria, esta vez el poemario titulado "Juncia de amor y vida".

En 1966 vivió un momento clave para su vida y su obra. "Junto con un grupo de amigos suscribe el artículo titulado 'Brecht o el profundo y humano concepto de la bondad', que tendrá serias consecuencias políticas", relataba hace un lustro la entonces concejala de Cultura, Emma Torres.

Vida y obra del literato

Manuel Lueiro Rey estuvo huido tras el alzamiento nacional, refugiándose en su tierra natal, Fornelos de Montes. Tras la guerra, en la que militó en el bando nacional, regresó a casa para más tarde, en 1942, viajar a Madrid y preparar allí las oposiciones para auxiliar del cuerpo técnico del Ministerio de Hacienda.

En la capital de España logró "una intensa experiencia vital que contribuyó a forjar su personalidad y dejó huella en su escritura".

Se casó en 1943 con Maruja Lores y al año siguiente consiguió el traslado a Pontevedra, lo cual le permitió ligar nuevamente su vida a la del pueblo de O Grove. Colaboró en infinidad de eventos de toda índole, llegando en 1948 a formar parte del reestreno de la pieza teatral "¿Quen matou ó meco?", para desde entonces compaginar su trabajo en Hacienda con su labor literaria y periodística.

Un trabajo literario en el que quizás pueda destacarse "O sol na crista do galo", un libro publicado en 1983 al que siguieron otros como "Crónica de una transición intransigente".

Eso sin olvidar "Un río que camina", que fue una adaptación de su novela "Non deberían medrar", "Hundezelle", con el que ganó el premio literario Miguel de Unamuno, y "Nova escolma ferida", que es otro de los títulos más recordados, con permiso de "Manso" y una obra inédita hasta 1999, "Hundezelle y otras vidas maltratadas". Como inédito fue hasta después de su muerte el trabajo "O Grove: canción do sal e do vento".