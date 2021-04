Estructuras nuevas, cerámica y metales aparecen en la última excavación de Cálago

Cada intervención arqueológica en la zona de Cálago siempre acaba arrojando algún dato que resulta de interés. La que finalizó ayer no será menos. Es cierto que, a diferencia de la anterior, no se han localizado huesos humanos, pero si una serie de datos que indican que el poblado que se asentó en esa zona fue bastante mayor de lo que se creía en un primer momento, ya que no se limitaría solo a la croa y a su zona circundante, sino que abarcaría un espacio mucho más amplio.