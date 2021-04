Un espectáculo para que los niños meañeses se evadan

Magín Blanco deleitó este fin de semana a los meañeses con su espectáculo “O que levamos nas maletas”, que congregó en el escenario da Praza da Feira a medio centenar de familias con niños; en un evento limitado por el protocolo Covid. Un concierto de cercanía que organizaba el concello y que se enmarca dentro del ciclo cultural “Mes da Música”, que promueve desde hace años la Escola Municipal de Música

El ourensano Magín Blanco ofreció así una hora de canciones que, acompañadas por percusión corporal, guitarra y bases rítmicas, jugaba con poner al público en situación y transportarlo mediante su particular hipnosis musical a tiempos pretéritos y presentes.

“Las maletas –reconocía Magín Blanco a FARO DE VIGO– son el símbolo de una herencia para transmitir toda una cultura ancestral a través de la lengua y la música”.

Las suyas, unas canciones con letras que aúnan el mundo infantil con la poesía, los ritmos melódicos, el juego de “Os esqueletes” y el rap de “Marcho que teño que marchar”.

“Las maletas son el símbolo de una herencia para transmitir toda una cultura ancestral a través de la lengua y la música” Magín Blanco

Con seis décadas a cuestas, Magín Blanco reconoce que el dirigirse a los niños le da “mucha energía”, pues “en buena parte rejuvenece estar en contacto con ellos; solo cuando uno se va del escenario vuelve a ser el adulto que soy a mis años”.

Aún así, Magín Blanco definía su música como familiar, “porque no prima el cariz infantiloide, sino que la concibo como a mí realmente me gusta, y para que de ella disfruten también los mayores, de esta forma me siento súper a gusto en los escenarios”.

“El dicho de que el público infantil en muy exigente –agrega– es un mito, porque los niños, en realidad, son muy generosos, son esponjas que lo captan todo y te agradecen muchísimo todo lo que ofreces”.

En su haber, este compositor, guitarrista y cantante, es hoy por hoy referente de la música infantil en Galicia. No en vano, tiene en su haber una decena de discos en solitario, amén numerosas colaboraciones a lo largo de su trayectoria con gentes como Malvela, María Fumaça o Uxía Senlle entre otras.

“El dicho de que el público infantil en muy exigente es un mito, porque los niños, en realidad, son muy generosos, son esponjas que lo captan todo y te agradecen muchísimo todo lo que ofreces” Magín Blanco

“Ahora –apunta– estamos trabajando para en dos proyectos para el Fondo Xacobeo, el primero con dos vídeos, uno con lengua de signos y otro con ilustraciones animadas; y el otro es presentación nuevo del ‘O neno e o grilo’ en estos próximos meses”.

"Mes de la Música"

El “Mes da Música” venía marcado en Meaño con un fin de semana de audiciones musicales de los alumnos de la EMMM, que ofrecía el sábado en el salón de actos de la casa de cultura, las de trompeta, clarinete y piano, y ayer, las de saxofón, tuba, bombardino y oboe.

Para el próximo fin de semana, último del ciclo, se han programado tres jornadas consecutivas. La primera, el viernes (19.00 horas), en la casa de cultura de Meaño, con la actuación de Paco Cerdeira “Pakolas” y su “Ramona Órbita, a dona do tempo”, con motivo del Día Internacional del Libro, para lo cual el público deberá inscribirse en el concello antes anta agotar aforo.

“Concurso para Novos Intérpretes" El día 25 se celebrará la final del “X Concurso para Novos Intérpretes Jorge Domínguez". Participarán los tres finalistas de cada categoría: el trompetista Miguel Agís Ucha y las flautistas Cristina Gómez Dozo y Theodora Carmen Cristea en sénior; los clarinetistas Daniela Pérez Casal y Christian Cousido Padín, más el trompetista Jorge Pazos Domínguez en juveniles; y percusionista Aroa Gondar García, el saxofonista Unai Brito Trelles, y el bombardinista Martín Doce Rodríguez, en infantiles.

El sábado será el de la audición de los alumnos de violonchelo y fagot en la casa de cultura de Meaño, y de percusión, en el palco de la música en la Praza da Feira.

Se cerrará con una conferencia y taller práctico, en la que, bajo el título “Fisioterapia y música”, disertará el clarinetista y fisioterapeuta Jacobo Pena en el salón de la casa de cultura de Meaño.